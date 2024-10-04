Мигранты организовали бизнес с браками по расчету в Петербурге

Video

Полиция Санкт-Петербурга задержала троих мигрантов за организацию фиктивных браков для приобретения российского гражданства, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, трое выходцев из государств ближнего зарубежья организовали схему незаконной миграции. «Благодаря связям в этнических сообществах они находили мигрантов, которые хотели оформить фиктивные браки, чтобы приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — уточнила Волк. Услуга обходилась примерно в 200 тыс. руб.

С 2020 года как минимум семь жительниц Санкт-Петербурга согласились формально выйти замуж за иностранцев, каждая из них получила от своего супруга от 30 до 100 тыс. руб. За пять лет незаконной деятельности нескольким десяткам человек удалось легализовать пребывание в России таким путем.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса — организация незаконной миграции по предварительному сговору. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до семи лет.

2 октября в Санкт-Петербурге силовики задержали группу по подозрению в организации незаконной миграции. По версии следствия, три фигуранта, а также другие участники группы, являющиеся сотрудниками управления по вопросам миграции МВД не позже июля 2024 года вступили в преступный сговор для незаконной постановки иностранцев на миграционный учет. Члены группы искали мигрантов, которым за деньги оформляли документы о регистрации по месту пребывания в России, а затем ставили на миграционный учет.