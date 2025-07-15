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Ограничения для мигрантов ,  
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Полиция Подмосковья пресекла конфликт местных жителей и мигрантов

В Подмосковье полиция начала проверку после конфликта жителей с мигрантами
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Ограничения для мигрантов

Полиция Подмосковья пресекла конфликт местных жителей и мигрантов
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В подмосковном Краснозаводске полиция проверяет обстоятельства конфликта между местными жителями и рабочими с одной из городских строек, сообщили в пресс-службе управления МВД по Московской области. Там отметили, что проверка проводится по уголовной статье о хулиганстве.

«Будет дана уголовно-правовая оценка действий граждан на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 213 УК России (хулиганство)», — говорится в сообщении.

Информация о массовом скоплении людей на улице 1 Мая в Краснозаводске поступила в дежурную часть вечером 14 июля.

«По указанному адресу прибыла группа местных жителей для урегулирования конфликта, возникшего ранее на бытовой почве между местными жителями и уроженцами одного из южных регионов России, участвовавшими в реконструкции местного дома культуры», — рассказали в МВД.

В ведомстве уточнили, что к урегулированию «возникших противоречий» также подключилась администрация Сергиево-Посадского городского округа. Общими усилиями было «не допущено нарушение общественного порядка гражданами», и ситуация находится под контролем.

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Участниками конфликта с жителями Краснозаводска стали уроженцы Ингушетии и Чечни, сообщил постпред Ингушетии при президенте России Магомед Мальсагов. Он вместе с сенатором Беланом Хамчиевым выезжал в Краснозаводск. По его словам, рабочих доставили в отдел МВД России по столичному району Перово.

«К счастью, все в полном порядке, никто не пострадал, все вопросы урегулированы. Ребята разъехались по домам», — написал Мальсагов ночью в своем телеграм-канале. Он поблагодарил Росгвардию за «оперативное и профессиональное взаимодействие».

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Московская область мигранты конфликт хулиганство Ингушетия Чечня
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