Володин: Госдума рассмотрит проекты о новых пошлины для мигрантов на этой неделе

Госдума рассмотрит проекты о новых пошлинах для мигрантов на этой неделе

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Госдума на этой неделе (14–20 июля) рассмотрит законопроекты, которые вводят дополнительные пошлины для мигрантов и позволят усилить контроль за местами пребывания приезжих. Об этом сообщает председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Володин объяснил, что многие иностранцы приезжают в Россию, чтобы заработать. Те, кто прибывает из невизовых стран, получают патент, он стоит 8–10 тыс. руб. в месяц. Патент действует не более года, после чего его нужно оформлять заново.

Мигранты, прибывающие из визовых государств, должны оформить разрешение на работу.

Законопроекты, которые рассмотрит Госдума, вводят дополнительные пошлины:

за выдачу либо переоформление патента иностранцу или лицу без гражданства — 4200 руб.,

за продление возможности работать в России — 4200 руб.,

за выдачу дубликата патента или разрешения на работу, внесение в них изменений — 2100 руб.

Депутаты могут установить или увеличить и ряд других пошлин для мигрантов. Например,

за постановку иностранца или лица без гражданства на учет по месту пребывания,

за возможность продолжить временное проживание в России и др.

Володин считает, что такие меры помогут регулировать нелегальную миграцию.

Ранее в июле правительство внесло в Госдуму законопроект, которым с 1 сентября могут ввести новые государственные пошлины для автовладельцев и мигрантов, а также повысить ряд уже действующих пошлин для них.

В пояснительной записке к документу говорится, что контроль за пребыванием мигрантов чрезвычайно важен, так как миграционные волны в России — значительны. Если законопроект примут, мигранты должны будут заплатить 500 руб., чтобы поставить себя на учет по месту пребывания, а также 1 тыс. руб. — чтобы продлить срок временного пребывания.