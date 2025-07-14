Госдума рассмотрит проекты о новых пошлинах для мигрантов на этой неделе
Госдума на этой неделе (14–20 июля) рассмотрит законопроекты, которые вводят дополнительные пошлины для мигрантов и позволят усилить контроль за местами пребывания приезжих. Об этом сообщает председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в телеграм-канале.
Володин объяснил, что многие иностранцы приезжают в Россию, чтобы заработать. Те, кто прибывает из невизовых стран, получают патент, он стоит 8–10 тыс. руб. в месяц. Патент действует не более года, после чего его нужно оформлять заново.
Мигранты, прибывающие из визовых государств, должны оформить разрешение на работу.
Законопроекты, которые рассмотрит Госдума, вводят дополнительные пошлины:
- за выдачу либо переоформление патента иностранцу или лицу без гражданства — 4200 руб.,
- за продление возможности работать в России — 4200 руб.,
- за выдачу дубликата патента или разрешения на работу, внесение в них изменений — 2100 руб.
Депутаты могут установить или увеличить и ряд других пошлин для мигрантов. Например,
- за постановку иностранца или лица без гражданства на учет по месту пребывания,
- за возможность продолжить временное проживание в России и др.
Володин считает, что такие меры помогут регулировать нелегальную миграцию.
Ранее в июле правительство внесло в Госдуму законопроект, которым с 1 сентября могут ввести новые государственные пошлины для автовладельцев и мигрантов, а также повысить ряд уже действующих пошлин для них.
В пояснительной записке к документу говорится, что контроль за пребыванием мигрантов чрезвычайно важен, так как миграционные волны в России — значительны. Если законопроект примут, мигранты должны будут заплатить 500 руб., чтобы поставить себя на учет по месту пребывания, а также 1 тыс. руб. — чтобы продлить срок временного пребывания.
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