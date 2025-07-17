Один человек пострадал при падении обломков дрона в Смоленской области

В ночь на 17 июля над Смоленской областью сбили дрон ВСУ, в результате падения обломков беспилотника пострадал один человек, сообщил в телеграм-канале глава региона Василий Анохин.

«Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы», — уточнил губернатор.

По предварительной информации, в результате падения фрагментов летательного аппарата также был незначительно поврежден гражданский объект.

Анохин призвал жителей региона следовать правилам безопасности, не подходить к окнам и избегать открытых пространств.

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

На фоне атак БПЛА для обеспечения безопасности полетов 17 июля в 00:35 мск были введены временные ограничения в аэропорту Калуги.

В ночь на 17 июля в результате атаки дрона ВСУ на частный дом в селе Прицепиловка в Белгородской области пострадал мужчина. Его госпитализировали с ожогами рук и ног.

Поздним вечером 16 июля украинские беспилотники атаковали Белгород — в результате удара дронов по городу погиб один человек, еще шестеро пострадали. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

C 20.00 до 23.00 мск 16 июля средства ПВО сбили над Россией 40 беспилотников самолетного типа. Из них 29 дронов было уничтожено над Белгородской областью, девять — над Брянской и два — над Липецкой.