 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Один человек пострадал при падении обломков дрона в Смоленской области

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 17 июля над Смоленской областью сбили дрон ВСУ, в результате падения обломков беспилотника пострадал один человек, сообщил в телеграм-канале глава региона Василий Анохин.

«Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы», — уточнил губернатор.

По предварительной информации, в результате падения фрагментов летательного аппарата также был незначительно поврежден гражданский объект.

Анохин призвал жителей региона следовать правилам безопасности, не подходить к окнам и избегать открытых пространств.

Над Воронежем отразили атаку беспилотников
Политика

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

На фоне атак БПЛА для обеспечения безопасности полетов 17 июля в 00:35 мск были введены временные ограничения в аэропорту Калуги.

В ночь на 17 июля в результате атаки дрона ВСУ на частный дом в селе Прицепиловка в Белгородской области пострадал мужчина. Его госпитализировали с ожогами рук и ног.

Поздним вечером 16 июля украинские беспилотники атаковали Белгород — в результате удара дронов по городу погиб один человек, еще шестеро пострадали. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

C 20.00 до 23.00 мск 16 июля средства ПВО сбили над Россией 40 беспилотников самолетного типа. Из них 29 дронов было уничтожено над Белгородской областью, девять — над Брянской и два — над Липецкой.

Читайте РБК в Telegram.

Кремль призвал оказать давление на Украину для прямых переговоров

Зеленский заявил об украинском «мощном пакете сдерживания» до прихода Трампа

Reuters: некоторые страны ЕС не знали о своем участии в планах США по Украине

ФАС вынесла предупреждение авиакомпании «Азимут». Подробности

Мизулина раскритиковала законопроект о запрете на поиск в интернете запрещенных материалов

Армения подала заявку на вступление в ШОС

Израиль атаковал Генштаб армии Сирии в Дамаске

В Раде подрались депутаты. Видео

Шрёдер намерен дать показания по «Северному потоку — 2»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Смоленская область беспилотники атака дронов Военная операция на Украине пострадавший
Материалы по теме
Над Россией уничтожили 55 беспилотников за ночь
Политика
Над российскими регионами за три часа сбили 40 беспилотников
Политика
Над Воронежем отразили атаку беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 90,56 (-0,59) Инвестиции, 16 июл, 20:34 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 77,96 (0) Инвестиции, 16 июл, 20:34
Азербайджанского бойца ММА Рзаева лишили гражданства России Спорт, 01:46
Один человек пострадал при падении обломков дрона в Смоленской области Политика, 01:30
Мужчина пострадал при атаке дрона на частный дом в Белгородской области Политика, 01:12
В Думе рассказали, за просмотр каких видео будет грозить штраф Политика, 01:03
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты Политика, 00:53
Над Воронежем отразили атаку беспилотников Политика, 00:39
Семья из трех человек утонула в реке Клязьме под Владимиром Общество, 00:22
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
40% россиян не увидели преимуществ в цифровом рубле Финансы, 00:00
Число пострадавших при атаке дронов на Белгород выросло до шести Политика, 16 июл, 23:55
Ячейка украинских радикалов взяла ответственность за убийство офицера СБУ Политика, 16 июл, 23:39
Два британских туриста погибли в бассейне отеля в Португалии Общество, 16 июл, 23:25
Над российскими регионами за три часа сбили 40 беспилотников Политика, 16 июл, 23:21
Рубио заявил о согласовании шагов к деэскалации между Израилем и Сирией Политика, 16 июл, 23:03
Во Франции в роддоме погиб младенец, с которым решил поиграть ребенок Общество, 16 июл, 22:53