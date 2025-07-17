В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Калуги приостановили прием и выпуск воздушных судов (ВС), сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он пояснил что временные ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.
Об ограничениях Кореняко объявил в 00:35 мск.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
По данным Минобороны, 16 июля с 20.00 до 23.00 мск средства ПВО сбили над российскими регионами 40 беспилотников. Из них 29 дронов были уничтожены над Белгородской областью, девять — над Брянской и два — над Липецкой.
В ночь на 17 июля атаку беспилотников отразили в Воронежской области. По предварительной информации, пострадавших нет.
Вечером 16 июля дроны ВСУ атаковали Белгород. В результате удара беспилотников по городу погиб один мирный житель, еще шестеро пострадали.
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