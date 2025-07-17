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Военная операция на Украине ,  
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В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Калуги приостановили прием и выпуск воздушных судов (ВС), сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он пояснил что временные ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

Об ограничениях Кореняко объявил в 00:35 мск.

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Фото:Константин Чалабов / РИА Новости

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

По данным Минобороны, 16 июля с 20.00 до 23.00 мск средства ПВО сбили над российскими регионами 40 беспилотников. Из них 29 дронов были уничтожены над Белгородской областью, девять — над Брянской и два — над Липецкой.

В ночь на 17 июля атаку беспилотников отразили в Воронежской области. По предварительной информации, пострадавших нет.

Вечером 16 июля дроны ВСУ атаковали Белгород. В результате удара беспилотников по городу погиб один мирный житель, еще шестеро пострадали.

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Теги
Плугина Ирина
Калуга аэропорты беспилотники ограничения Росавиация
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