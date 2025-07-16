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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших при атаке дронов на Белгород выросло до шести

Сюжет
Военная операция на Украине

Количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Белгород увеличилось до шести человек, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По оценке медиков, у всех состояние средней степени тяжести», — уточнил глава региона.

Все пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Гладков добавил, что проводится подомовой обход территории.

Ранее, около получаса назад, глава региона сообщил об одном погибшем и пятерых пострадавших в результате удара дронов по городу.

От полученных ранений на месте скончался один мирный житель, еще пятеро получили осколочные ранения.

Также повреждения получили шесть домовладений.

Два беспилотника ВСУ вновь атаковали здание суда в Белгороде

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

В период с 20.00 до 23.00 мск 16 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над российскими регионами 40 беспилотников самолетного типа.

Из них 29 летательных аппаратов было сбито над Белгородской областью, девять — над Брянской и два — над Липецкой.

Ранее, 15 июля, три дрона ВСУ атаковали здание суда в Белгороде. В результате налета пострадала женщина, получившая ранения лица, баротравму и закрытую черепно-мозговую травму.

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Плугина Ирина
Белгород Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники пострадавшие
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