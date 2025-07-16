Над российскими регионами за три часа сбили 40 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 20.00 до 23.00 мск сбили над российскими регионами 40 беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.

Из них 29 дронов было сбито над Белгородской областью, девять — над Брянской и два — над Липецкой.

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

Вечером 16 июля в результате атаки украинских дронов на Белгород погиб мирный житель, еще шесть человек ранены. Повреждено шесть домовладений.

Ранее, вечером 15 июля, беспилотники ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры и жилого сектора Воронежской области — в результате атаки пострадали 27 человек, из них 14 потребовалась госпитализация. Также было повреждено здание детского сада.