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Военная операция на Украине ,  
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Над российскими регионами за три часа сбили 40 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 20.00 до 23.00 мск сбили над российскими регионами 40 беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.

Из них 29 дронов было сбито над Белгородской областью, девять — над Брянской и два — над Липецкой.

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Фото:Минобороны России

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

Вечером 16 июля в результате атаки украинских дронов на Белгород погиб мирный житель, еще шесть человек ранены. Повреждено шесть домовладений.

Ранее, вечером 15 июля, беспилотники ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры и жилого сектора Воронежской области — в результате атаки пострадали 27 человек, из них 14 потребовалась госпитализация. Также было повреждено здание детского сада.

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Персоны
Плугина Ирина
Минобороны беспилотники Военная операция на Украине Белгородская область Брянская область Липецкая область
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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За ночь ПВО уничтожила над Россией 11 беспилотников
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Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников
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