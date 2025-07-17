Над Воронежем отразили атаку беспилотников

Над Воронежем сбили несколько беспилотников, сообщил в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки дронов нет. Информация о повреждениях на земле уточняется.

Гусев напомнил, что в Воронежской области сохраняется режим опасности атаки беспилотников.

Глава региона призвал воронежцев соблюдать меры безопасности и в случае пролета беспилотника или при звуках работы средств противовоздушной обороны перейти в помещение без окон

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

Накануне, 16 июля, средства ПВО с 20.00 до 23.00 мск уничтожили над российскими регионами 40 украинских беспилотников. Из них 29 дронов было уничтожено над Белгородской областью, девять — над Брянской и два — над Липецкой.

Поздним вечером 16 июля беспилотники атаковали Белгород. В результате удара дронов по городу от полученных ранений скончался один мирный житель, еще шестеро пострадали. Изначально власти сообщили о пяти пострадавших. Повреждения также получили шесть домовладений.