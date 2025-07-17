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Военная операция на Украине ,  
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Над Воронежем отразили атаку беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Над Воронежем сбили несколько беспилотников, сообщил в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки дронов нет. Информация о повреждениях на земле уточняется.

Гусев напомнил, что в Воронежской области сохраняется режим опасности атаки беспилотников.

Глава региона призвал воронежцев соблюдать меры безопасности и в случае пролета беспилотника или при звуках работы средств противовоздушной обороны перейти в помещение без окон

Число пострадавших при атаке дронов на Белгород выросло до шести
Политика

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

Накануне, 16 июля, средства ПВО с 20.00 до 23.00 мск уничтожили над российскими регионами 40 украинских беспилотников. Из них 29 дронов было уничтожено над Белгородской областью, девять — над Брянской и два — над Липецкой.

Поздним вечером 16 июля беспилотники атаковали Белгород. В результате удара дронов по городу от полученных ранений скончался один мирный житель, еще шестеро пострадали. Изначально власти сообщили о пяти пострадавших. Повреждения также получили шесть домовладений.

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Теги
Плугина Ирина
Воронежская область Александр Гусев беспилотники Военная операция на Украине
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