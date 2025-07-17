Над Воронежем отразили атаку беспилотников
Над Воронежем сбили несколько беспилотников, сообщил в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По предварительным данным, пострадавших в результате атаки дронов нет. Информация о повреждениях на земле уточняется.
Гусев напомнил, что в Воронежской области сохраняется режим опасности атаки беспилотников.
Глава региона призвал воронежцев соблюдать меры безопасности и в случае пролета беспилотника или при звуках работы средств противовоздушной обороны перейти в помещение без окон
После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.
Накануне, 16 июля, средства ПВО с 20.00 до 23.00 мск уничтожили над российскими регионами 40 украинских беспилотников. Из них 29 дронов было уничтожено над Белгородской областью, девять — над Брянской и два — над Липецкой.
Поздним вечером 16 июля беспилотники атаковали Белгород. В результате удара дронов по городу от полученных ранений скончался один мирный житель, еще шестеро пострадали. Изначально власти сообщили о пяти пострадавших. Повреждения также получили шесть домовладений.
Читайте РБК в Telegram.
Кремль призвал оказать давление на Украину для прямых переговоров
Зеленский заявил об украинском «мощном пакете сдерживания» до прихода Трампа
Reuters: некоторые страны ЕС не знали о своем участии в планах США по Украине
ФАС вынесла предупреждение авиакомпании «Азимут». Подробности
Мизулина раскритиковала законопроект о запрете на поиск в интернете запрещенных материалов
Армения подала заявку на вступление в ШОС
Израиль атаковал Генштаб армии Сирии в Дамаске
В Раде подрались депутаты. Видео
Шрёдер намерен дать показания по «Северному потоку — 2»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов