Мужчина пострадал при атаке дрона на частный дом в Белгородской области
Житель Белгородской области пострадал в результате атаки украинского беспилотника на частный дом, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Дом находится в селе Прицепиловка Корочанского района.
По словам Гладкова, в результате детонации дрона дом загорелся. Сотрудники МЧС тушат пожар.
«Мужчину с ожогами рук и ног бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу», — уточнил губернатор.
После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.
Поздним вечером 16 июля дроны атаковали Белгород — в результате удара беспилотников по городу погиб один человек, еще шестеро пострадали. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Также повреждения получили шесть домовладений.
C 20.00 до 23.00 мск 16 июля средства противовоздушной обороны сбили над Россией 40 беспилотников самолетного типа. Из них 29 дронов было уничтожено над Белгородской областью, девять — над Брянской и два — над Липецкой.
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