Мужчина пострадал при атаке дрона на частный дом в Белгородской области

Житель Белгородской области пострадал в результате атаки украинского беспилотника на частный дом, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Дом находится в селе Прицепиловка Корочанского района.

По словам Гладкова, в результате детонации дрона дом загорелся. Сотрудники МЧС тушат пожар.

«Мужчину с ожогами рук и ног бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу», — уточнил губернатор.

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

Поздним вечером 16 июля дроны атаковали Белгород — в результате удара беспилотников по городу погиб один человек, еще шестеро пострадали. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Также повреждения получили шесть домовладений.

C 20.00 до 23.00 мск 16 июля средства противовоздушной обороны сбили над Россией 40 беспилотников самолетного типа. Из них 29 дронов было уничтожено над Белгородской областью, девять — над Брянской и два — над Липецкой.