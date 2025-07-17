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Военная операция на Украине ,  
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Мужчина пострадал при атаке дрона на частный дом в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Житель Белгородской области пострадал в результате атаки украинского беспилотника на частный дом, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Дом находится в селе Прицепиловка Корочанского района.

По словам Гладкова, в результате детонации дрона дом загорелся. Сотрудники МЧС тушат пожар.

«Мужчину с ожогами рук и ног бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу», — уточнил губернатор.

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Политика

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

Поздним вечером 16 июля дроны атаковали Белгород — в результате удара беспилотников по городу погиб один человек, еще шестеро пострадали. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Также повреждения получили шесть домовладений.

C 20.00 до 23.00 мск 16 июля средства противовоздушной обороны сбили над Россией 40 беспилотников самолетного типа. Из них 29 дронов было уничтожено над Белгородской областью, девять — над Брянской и два — над Липецкой.

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Персоны
Плугина Ирина
Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники мирный житель Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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