Якубовский: россияне могут оформить перерасчет ЖКХ на время отпуска

В Думе рассказали, как получить перерасчет за услуги ЖКХ на время отпуска

Россияне могут оформить перерасчет платы за коммунальные услуги, если отсутствовали в жилом помещении более пяти суток подряд, сообщил «РИА Новости» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, перерасчет возможен, например, во время командировок, лечения, отпуска или дачного сезона. Основанием служит принцип, по которому плата взимается только за фактически потребленные ресурсы.

«Один из важнейших принципов в сфере жилищно-коммунальных услуг — плата должна взиматься только за реально потребленные ресурсы. Именно поэтому действующее законодательство предусматривает возможность перерасчета платы за ЖКХ в случае временного отсутствия гражданина в жилом помещении», — отметил Якубовский.

Перерасчет касается услуг, начисляемых исходя из количества проживающих, а не по счетчикам: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами. Для оформления перерасчета необходимо подать заявление в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию и приложить документы, подтверждающие отсутствие: билеты, командировочные, справки из больниц, санаториев или временной регистрации.

Перерасчет осуществляется с шестого дня отсутствия. При наличии счетчиков перерасчет не производится — оплата идет по их показаниям. Депутат подчеркнул, что такой механизм позволяет избежать переплат и должен быть максимально простым и понятным для граждан.

С 1 июля в России выросли тарифы на коммунальные услуги. Их рост в среднем по стране составил 11,9%, что превышает показатели прошлых лет: 9,8% в 2024 году и 8,1% в 2023 году. В Федеральной антимонопольной службе в тот же день заверили, что ведомство будет контролировать изменение тарифов во всех регионах, чтобы не допустить необоснованного роста цен с 1 июля.

В Минстрое еще до изменений объяснили, что повышение тарифов — плановая ежегодная процедура.

Ранее Якубовский отметил, что граждане, у которых расходы на ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода семьи, могут претендовать на получение субсидий. В первую очередь это касается льготных категорий граждан: пенсионеров, малоимущих и многодетных семей, инвалидов, а также семей участников СВО.