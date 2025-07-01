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Общество ,  
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ФАС сообщила о недопустимости сильного роста цен на услуги ЖКХ

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Федеральная антимонопольная служба будет контролировать изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги во всех регионах, чтобы не допустить необоснованного роста цен с 1 июля 2025 года. Сообщение ведомства имеется в распоряжении РБК.

Служба подчеркнула, что «строго пресекает нарушения при установлении тарифов в регионах». Так, в 2024 году ФАС исключила из состава тарифов 29,2 млрд руб. экономически необоснованных средств, а в ряде регионов добилась снижения установленных тарифов.

«С 1 июля 2025 года цена на электрическую энергию будет проиндексирована в среднем на 12,6%. До этого тарифы не менялись в течение одного года», — добавили в ведомстве.

Средняя конечная цена на газ составляет 7 руб. 56 коп. за 1 куб. м, после 1 июля — 8 руб. 32 коп. Таким образом, среднее изменение составит 76 коп., уточнила служба.

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Фото:Владимир Андреев / URA.RU / TACC

Ранее в Госдуме напомнили, что граждане, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают установленную долю от совокупности доходов семьи, могут получить субсидии на оплату соответствующих услуг.

Порог составляет не более 22% от дохода семьи. В первую очередь это касается пенсионеров, малоимущих семей, а также многодетных, инвалидов и семей участников специальной военной операции.

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Полина Харчевникова
ФАС тарифы на газ ЖКХ рост цен
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