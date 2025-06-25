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Общество ,  
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В Думе напомнили, кто может получить субсидии на оплату услуг ЖКХ

Граждане, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают установленную долю от совокупности дохода семьи, могут получить субсидии на оплату соответствующих услуг. Об этом член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал в разговоре с «РИА Новости».

Порог составляет не более 22% от дохода семьи. В первую очередь это касается пенсионеров, малоимущих семей, а также многодетных, инвалидов и семей участников специальной военной операции, уточнил депутат.

«Получателями могут быть как собственники жилья, так и наниматели по договорам социального найма», — объяснил Якубовский.

Субсидии составляют разницу между расходами семьи на услуги ЖКХ и допустимым уровнем расходов на них в определенном регионе. Выплату назначают на полгода, но, как уточнил Якубовский, ее можно продлить.

Госдума приняла закон об изменении срока оплаты услуг ЖКХ
Общество
Фото:Антон Вергун / ТАСС

В марте 2024 года «РБК-Недвижимость» рассказало, что регионы вправе самостоятельно снизить долю расходов, при которых выплачивается компенсация.

Так, по словам юриста, финансового советника Рустама Гусейнова, в Москве максимально допустимая доля совокупных расходов семьи на оплату услуг ЖКХ установлена в размере 10%, в Санкт-Петербурге — 14%, в Якутии — 15%, а в Омске — 18%.

Формула расчета субсидии на услуги ЖКХ
РС = РСЖКУ × n — (МДП:100) × ОДС

РС — размер субсидии, РСЖКУ — региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), n — количество членов семьи, МДП — максимально допустимый процент оплаты ЖКУ регионе (в Москве — 10%), ОДС — общий доход семьи.

Пример расчета размера субсидии на услуги ЖКХ
Размер субсидии составляет разницу между 22% от ежемесячного дохода и реальной суммой квартплаты. «Например, ежемесячный доход равен 50 тыс. руб. За ЖКУ гражданин отдал 7 тыс. руб. В этом случае размер субсидии будет равен 4 тыс. руб. (11 000 (то есть 22% от 50 000) — 7000 = 4000). В данном случае получится сэкономить 3 тыс. руб. (7000 — 4000 = 3000)», — уточнил тогда Вячеслав Климов, юрист адвокатского бюро Asterisk.

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Полина Харчевникова
Госдума ЖКХ субсидии
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