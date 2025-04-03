Новак запросил расчеты последствий индексации тарифов ЖКХ по инфляции

С 1 июля 2025 года тарифы на коммунальные услуги будут в среднем проиндексированы на 11,9%

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Вице-премьер России Александр Новак поручил Минстрою представить в Минэкономразвития, Минфин и правительство расчеты, связанные с последствиями индексации тарифов на услуги ЖКХ по фактическому размеру инфляции. Об этом говорится в телеграм-канале правительства.

Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, на котором министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин доложил о ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, включая тепло- и водоснабжение.

Среди проблем предприятий в сфере ЖКХ Файзуллин назвал «неполную собираемость платежей за услуги, потерю в сетях, износ инфраструктуры, дефицит источников инвестиций». Глава Минстроя предложил меры поддержки предприятий, которые позволят им «стабильно функционировать в условиях жесткой денежно-кредитной политики», — в частности, обслуживать кредитные обязательства по действующей ключевой ставке.

«Александр Новак поручил федеральным органам исполнительной власти проработать предложения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства по мерам поддержки отраслей ЖКХ, теплоснабжения и водоотведения», — говорится в сообщении.

1 июля 2024 года впервые за полтора года в России проиндексировали тарифы ЖКХ — они выросли в среднем на 9,8%. В 2022 году тарифы подняли дважды: в июле и декабре, поэтому летом 2023 года индексацию не проводили.

Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, с 1 июля 2025 года тарифы на коммунальные услуги будут в среднем проиндексированы на 11,9%, с 1 июля 2026-го — на 5,4%, с 1 июля 2027-го — на 4,8%. В этом году индексация тарифов ЖКХ «будет формироваться от прогнозируемой инфляции и темпов изменения цен (тарифов) в сфере газоснабжения и в электроэнергетике», следует из прогноза. Рост тарифов на газ для всех потребителей с 1 июля должен составить 10,3%, а для предприятий ЖКХ и электроэнергетики — дополнительно на 11% (с 1 декабря 2023 года для них тарифы не повышались).

В Минстрое поясняли, что повышение тарифов ЖКХ является «регулярной ежегодной процедурой» и осуществляется «в рамках инфляции на основании показателей и параметров, определенных в прогнозе социально-экономического развития» страны. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обещала проконтролировать рост тарифов.