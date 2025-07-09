Краснов поручил проверить правомерность роста тарифов на услуги ЖКХ

Игорь Краснов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В российских регионах проверят правомерность увеличения тарифов на коммунальные услуги, сообщает Генпрокуратура. Такое поручение дал генеральный прокурор Игорь Краснов.

Решение о проверке было принято в связи с широким общественным резонансом, который возник с 1 июля после увеличения платежей в сфере ЖКХ, уточнило ведомство.

«Несмотря на среднюю по стране индексацию начислений в размере 11,9%, в ряде регионов счета за коммунальное обслуживание значительно выше», — говорится в сообщении.

Во время проверки в первую очередь обратят внимание на случаи, когда в тарифы включили слишком высокие расходы сотрудников коммунальных служб.

С 1 июля на всей территории России выросли тарифы на коммунальные услуги. В среднем по стране рост составил 11,9%, что превышает показатели прошлых лет: 9,8% в 2024 году и 8,1% в 2023 году.

Ранее в Минстрое объяснили, что повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги представляет собой плановую ежегодную процедуру, которая проходит в соответствии с уровнем инфляции. Инфляция по итогам 2024 года составила 9,92%.

В начале месяца ФАС сообщила, что будет контролировать изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги во всех регионах, чтобы не допустить необоснованного роста цен.