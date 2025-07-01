В России выросли тарифы на ЖКХ в среднем на 11,9%

В среднем по России рост тарифов составит 11,9%. Минстрой указывал, что повышение — это регулярная ежегодная процедура

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

С 1 июля на всей территории России выросли тарифы на коммунальные услуги. В среднем по стране рост составил 11,9%, что превышает показатели прошлых лет: 9,8% в 2024 году и 8,1% в 2023 году.

Согласно утвержденным правительством нормативам, наибольший рост тарифов зафиксирован в Пермском крае (на 21,1%), Архангельской области (на 20%) и Кузбассе (19,8%).

В Москве коммунальные услуги подорожали в среднем на 15%, но при этом, например, электроэнергия возросла в цене на 12,6–22,8% в зависимости от категории потребителей.

Граждане, у которых расходы на ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода семьи, имеют право на получение субсидий. Об этом говорил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. В первую очередь это касается льготных категорий граждан: пенсионеров, малоимущих и многодетных семей, инвалидов, а также семей участников СВО.

Ранее в Минстрое поясняли, что повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги представляет собой плановую ежегодную процедуру. Индексация проводится в соответствии с уровнем инфляции и на основании показателей, заложенных в прогноз социально-экономического развития России, уточняли в ведомстве. Инфляция по итогам 2024 года составила 9,92%.

В ноябре 2023 года правительство утвердило средние индексы изменения тарифов ЖКХ на пятилетний период (2024–2028 гг.) с дифференциацией по субъектам Федерации.

Одновременно были установлены предельные значения отклонений для отдельных муниципалитетов. Тогда Федеральная антимонопольная служба пообещала контролировать соблюдение регионами установленных порогов.