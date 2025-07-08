Песков заявил об отсутствии подвижек в переговорах с Украиной
Никаких изменений в вопросе о дате новых переговоров с Украиной за последнее время не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Пескова спросили, есть ли какие-то подвижки в согласовании даты переговоров с Украиной.
«Нет, как и говорил президент на прошлой неделе, мы ждем предложений украинской стороны. Как будут согласованы, мы сразу об этом сообщим», — ответил пресс-секретарь.
Ранее, 3 июля, Песков сообщил, что Москва и Киев решат о проведении встречи сразу после того, как все процедуры согласования будут завершены. При этом каждая из сторон ждет предложения по срокам, сказал тогда Песков.
Позже глава МИД России Сергей Лавров отметил, что стороны согласовывают сроки третьего раунда прямых переговоров с Украиной, речь должна идти о прочном мире, а не о «паузе».
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