 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров словами Трампа ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео

Лавров фразой «так я вам и скажу» ответил про «новый план» по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Лавров словами Трампа ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео
Video

Глава МИД Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио прокомментировал заявления Вашингтона о появлении «нового плана» по Украине.

«Я хочу ответить словами Дональда Трампа: Так я вам и скажу. Ждите больших сюрпризов», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. 

Министр добавил, что есть «вещи, которые не комментируются», а также сказал, что на встрече с Рубио обсуждалась Украина и российская сторона подтвердила позицию президента Владимира Путина по этому вопросу, в том числе изложенную в ходе их разговора с Трампом 3 июля.

Рубио подмигнул Лаврову. Видео
Политика

Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности

Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN

Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории

Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля

Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины

Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен

Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги

В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии

Аэропорт Геленджика возобновил работу

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Сергей Лавров Марко Рубио Военная операция на Украине переговоры видео
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Материалы по теме
Захарова показала рубашку, которую выбрал Лавров на ужин АСЕАН
Политика
Мерц обратился с двумя посланиями: Трампу и Путину
Политика
Зеленский объяснил, почему переговоры с Россией пока невозможны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Бухгалтерия — 2030: каким будет аутсорсинг будущего 10:00
ФСБ задержала двух жителей Брянщины, готовивших бомбы для терактов Политика, 09:56
Как одно упражнение в день может сохранить память и вниманиеПодписка на РБК, 09:53
Лавров предупредил, что провокации против КНДР могут «плохо кончиться» Политика, 09:52
Лавров словами Трампа ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео Политика, 09:52
Экс-главу РАЭК Гребенникова арестовали по делу о госизмене Общество, 09:39
«Коммерсантъ» узнал о показаниях о связях Струкова с губернатором Бизнес, 09:37
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Власти Петербурга предупредили об ухудшении качества мобильного интернета Политика, 09:32
Лавров ответил словами Трампа о «больших сюрпризах» на вопрос об Украине Политика, 09:25
ВТБ предупредил, что мошенники начали применять схему с почтовыми ящиками Общество, 09:21
В Пулково ввели временную схему приема и отправки рейсов на час Политика, 09:16
«Сбер» снял ограничения по акциям ЮГК на основании нового документа суда Инвестиции, 09:14
Курс биткоина обновил исторический максимум, впервые превысив $118 тыс. Крипто, 09:05
Новый налог на прибыль для МГК. Почему пострадает российский бизнесПодписка на РБК, 09:04