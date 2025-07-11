Лавров фразой «так я вам и скажу» ответил про «новый план» по Украине

Лавров словами Трампа ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео

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Глава МИД Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио прокомментировал заявления Вашингтона о появлении «нового плана» по Украине.

«Я хочу ответить словами Дональда Трампа: Так я вам и скажу. Ждите больших сюрпризов», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр добавил, что есть «вещи, которые не комментируются», а также сказал, что на встрече с Рубио обсуждалась Украина и российская сторона подтвердила позицию президента Владимира Путина по этому вопросу, в том числе изложенную в ходе их разговора с Трампом 3 июля.