Появились кадры с кладбища, где хоронят Старовойта

Экс-глава Минтранса покончил с собой в день отставки, 7 июля. Старовойт родился в Курске, но его похоронят в Петербурге — здесь он начинал свою карьеру

Глава Республики Алтай Андрей Турчак (справа на первом плане) (Фото: Петр Ковалев / ТАСС) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин (Фото: Петр Ковалев / ТАСС) Фото: Петр Ковалев / ТАСС Председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Юлия Киселева (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Опубликованы кадры со Смоленского кладбища в Санкт-Петербурге, где начались похороны бывшего главы Минтранса Романа Старовойта.

Проститься приехали бывшая жена, дочери и мать экс-министра. На церемонию прибыли также коллеги Старовойта, петербургские чиновники и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Его похоронят на Прямой дорожке кладбища около часовни Ксении Петербургской, пишет 78.ru.

Старовойт родился в Курске, но хоронят его в Северной столице — здесь он начинал карьеру. В городе также живет часть его родных.

Утром 10 июля в столичной Центральной клинической больнице прошла церемония прощания со Старовойтом.

7 июля тело 53-летнего Романа Старовойта обнаружили в Одинцово с огнестрельным ранением. На месте также нашли наградной пистолет.

СК сообщил, что, по предварительной версии, Старовойт покончил с собой. Это произошло в тот же день, когда его отправили в отставку. Временно исполняющим обязанности министра транспорта назначили зама Старовойта — Андрея Никитина. Позже Госдума и президент России Владимир Путин утвердили назначение Никитина.

В день отставки Старовойт успел провести оперативное совещание со своими заместителями. Как писал «Коммерсантъ», когда он узнал об увольнении, написал сообщение в группе Минтранса — закончил фразой «честь имею».