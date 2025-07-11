Появились кадры с кладбища, где хоронят Старовойта
Опубликованы кадры со Смоленского кладбища в Санкт-Петербурге, где начались похороны бывшего главы Минтранса Романа Старовойта.
Проститься приехали бывшая жена, дочери и мать экс-министра. На церемонию прибыли также коллеги Старовойта, петербургские чиновники и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Его похоронят на Прямой дорожке кладбища около часовни Ксении Петербургской, пишет 78.ru.
Старовойт родился в Курске, но хоронят его в Северной столице — здесь он начинал карьеру. В городе также живет часть его родных.
Утром 10 июля в столичной Центральной клинической больнице прошла церемония прощания со Старовойтом.
7 июля тело 53-летнего Романа Старовойта обнаружили в Одинцово с огнестрельным ранением. На месте также нашли наградной пистолет.
СК сообщил, что, по предварительной версии, Старовойт покончил с собой. Это произошло в тот же день, когда его отправили в отставку. Временно исполняющим обязанности министра транспорта назначили зама Старовойта — Андрея Никитина. Позже Госдума и президент России Владимир Путин утвердили назначение Никитина.
В день отставки Старовойт успел провести оперативное совещание со своими заместителями. Как писал «Коммерсантъ», когда он узнал об увольнении, написал сообщение в группе Минтранса — закончил фразой «честь имею».
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