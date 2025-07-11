 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Самоубийство Старовойта ,  
0 

Появились кадры с кладбища, где хоронят Старовойта

Опубликованы кадры с кладбища, где хоронят экс-главу Минтранса Старовойта
Сюжет
Самоубийство Старовойта
Экс-глава Минтранса покончил с собой в день отставки, 7 июля. Старовойт родился в Курске, но его похоронят в Петербурге — здесь он начинал свою карьеру

Глава Республики Алтай Андрей Турчак (справа на первом плане)
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Юлия Киселева
Глава Республики Алтай Андрей Турчак (справа на первом плане)
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Юлия Киселева
Глава Республики Алтай Андрей Турчак (справа на первом плане)
(Фото: Петр Ковалев / ТАСС)
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин
(Фото: Петр Ковалев / ТАСС)
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Юлия Киселева
(Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Опубликованы кадры со Смоленского кладбища в Санкт-Петербурге, где начались похороны бывшего главы Минтранса Романа Старовойта.

Проститься приехали бывшая жена, дочери и мать экс-министра. На церемонию прибыли также коллеги Старовойта, петербургские чиновники и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В Петербурге начались похороны Старовойта
Политика

Его похоронят на Прямой дорожке кладбища около часовни Ксении Петербургской, пишет 78.ru.

Старовойт родился в Курске, но хоронят его в Северной столице — здесь он начинал карьеру. В городе также живет часть его родных.

Утром 10 июля в столичной Центральной клинической больнице прошла церемония прощания со Старовойтом.

В Москве простились с Романом Старовойтом. Фоторепортаж
Фотогалерея 

7 июля тело 53-летнего Романа Старовойта обнаружили в Одинцово с огнестрельным ранением. На месте также нашли наградной пистолет.

СК сообщил, что, по предварительной версии, Старовойт покончил с собой. Это произошло в тот же день, когда его отправили в отставку. Временно исполняющим обязанности министра транспорта назначили зама Старовойта — Андрея Никитина. Позже Госдума и президент России Владимир Путин утвердили назначение Никитина.

В день отставки Старовойт успел провести оперативное совещание со своими заместителями. Как писал «Коммерсантъ», когда он узнал об увольнении, написал сообщение в группе Минтранса — закончил фразой «честь имею».

«Ъ» рассказал о прощальном сообщении Старовойта в группе Минтранса
Политика
Роман&nbsp;Старовойт

Читайте РБК в Telegram.

Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео

Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста

Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео

В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео

Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия

Трамп анонсировал «важное заявление» по России

Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена

Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину

Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Роман Старовойт похороны видео кладбище Санкт-Петербург
Материалы по теме
«Ъ» рассказал о прощальном сообщении Старовойта в группе Минтранса
Политика
Новый глава Минтранса назвал Старовойта достойным человеком
Политика
Очередь на церемонию прощания со Старовойтом. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Мошенники научили воровать телеграм-каналы через предложение публикаций Общество, 11:32
В Туле при ликвидации последствий удара БПЛА погиб спасатель Политика, 11:27
МТС Банк объявил ценовой диапазон размещения дополнительных акций Инвестиции, 11:20
При полете на параплане в Иркутской области разбились два человека Политика, 11:17
В тренде, с историей и заботой: как должен выглядеть жилой квартал Тренды, 11:15
Кластерный подход: как меняется промышленный ландшафт Москвы Отрасли, 11:14
Схемы в импорте: как обманывают нечестные брокеры и платежные агентыПодписка на РБК, 11:14
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
ФСБ раскрыла на Кубани ячейку украинской религиозной организации Политика, 11:12
В Электростали задержали расчленившего знакомую местного жителя Общество, 11:06
Первый россиянин в топ-10 драфта НБА дебютировал в составе «Бруклина» Спорт, 11:05
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Стратегические консервы: как ужесточат контроль за иностранцами в рыбеПодписка на РБК, 11:01
Появились кадры с кладбища, где хоронят Старовойта Политика, 10:59
Гостей все меньше, а рестораны-соседи растут. О чем этот тревожный сигналПодписка на РБК, 10:55