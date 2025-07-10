Очередь на церемонию прощания со Старовойтом. Видео
Очередь в зал, где проходит церемония прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом.
На церемонию приехали девять членов правительства — среди них пришедший Старовойту на смену во главе Минтранса Андрей Никитин, трое вице-премьеров — Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Марат Хуснуллин и еще несколько министров.
Церемония прощания проходит в Москве. Похоронят бывшего министра в Петербурге.
Читайте РБК в Telegram.
Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности
Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN
Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории
Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля
Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины
Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен
Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги
В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии
Аэропорт Геленджика возобновил работу
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов