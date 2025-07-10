Появились кадры с очередью на церемонию прощания со Старовойтом

Очередь на церемонию прощания со Старовойтом. Видео

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Очередь в зал, где проходит церемония прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом.

На церемонию приехали девять членов правительства — среди них пришедший Старовойту на смену во главе Минтранса Андрей Никитин, трое вице-премьеров — Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Марат Хуснуллин и еще несколько министров.

Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК

Церемония прощания проходит в Москве. Похоронят бывшего министра в Петербурге.