«Ъ» рассказал о прощальном сообщении Старовойта в группе Минтранса

В день отставки Роман Старовойт успел провести оперативное совещание со своими заместителями, а когда узнал об увольнении, написал сообщение в группе Минтранса. Он ее закончил фразой «честь имею».

Роман Старовойт (Фото: roman_starovoyt / Telegram)

Экс-министр транспорта Романт Старовойт написал сообщение в общую группу Минтранса после отставки. Об этом «Коммерсанту» рассказали приехавшие на церемонию прощания.

После отставки Старовойт «написал в общую группу, где были, кроме него, его заместители, сообщение, а они не поняли, что оно прощальное», пишет издание. «Он написал, что занимался полезным для страны делом, и в конце добавил: «Честь имею», — сообщила газета.

Старовойт в день отставки приехал в министерство и успел провести оперативное совещание со своими заместителями, рассказали участники церемонии прощания. После того, как он узнал об указе, Старовойт «поговорил с одним из замов, а тот говорил, что ничего такого, что там, в указе, нет же ужасных формулировок и что будущее есть».

Об отставке Старовойта с поста министра транспорта стало известно утром 7 июля. Через несколько часов после отставки экс-министр покончил с собой в Подмосковье.

Утром 10 июля в Центральной клинической больнице Москвы прошла церемония прощания со Старовойтом. Его похоронят в Петербурге позднее.