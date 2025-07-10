«Ъ» рассказал о прощальном сообщении Старовойта в группе Минтранса
Экс-министр транспорта Романт Старовойт написал сообщение в общую группу Минтранса после отставки. Об этом «Коммерсанту» рассказали приехавшие на церемонию прощания.
После отставки Старовойт «написал в общую группу, где были, кроме него, его заместители, сообщение, а они не поняли, что оно прощальное», пишет издание. «Он написал, что занимался полезным для страны делом, и в конце добавил: «Честь имею», — сообщила газета.
Старовойт в день отставки приехал в министерство и успел провести оперативное совещание со своими заместителями, рассказали участники церемонии прощания. После того, как он узнал об указе, Старовойт «поговорил с одним из замов, а тот говорил, что ничего такого, что там, в указе, нет же ужасных формулировок и что будущее есть».
Об отставке Старовойта с поста министра транспорта стало известно утром 7 июля. Через несколько часов после отставки экс-министр покончил с собой в Подмосковье.
Утром 10 июля в Центральной клинической больнице Москвы прошла церемония прощания со Старовойтом. Его похоронят в Петербурге позднее.
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