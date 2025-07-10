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Самоубийство Старовойта ,  
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Новый глава Минтранса назвал Старовойта достойным человеком

Сюжет
Самоубийство Старовойта

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Новый глава Министерства транспорта Андрей Никитин положительно высказался об умершем Романе Старовойте, предыдущем главе министерства. Его слова передает телеграм-канал «Осторожно, новости».

«Я запомнил его достойным человеком», — сказал он журналистам на церемонии прощания.

Очередь на церемонию прощания со Старовойтом. Видео
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10 июля в 9 часов утра началось прощание со Старовойтом.

7 июля его тело обнаружили в Одинцово с огнестрельным ранением. На месте также нашли его наградной пистолет. Следственный комитет сообщил, что, по предварительной версии, Старовойт совершил самоубийство.

Это произошло в тот же день, когда его отправили в отставку. Временно исполняющим обязанности министра транспорта назначили Андрея Никитина.

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