Новый глава Минтранса назвал Старовойта достойным человеком
Новый глава Министерства транспорта Андрей Никитин положительно высказался об умершем Романе Старовойте, предыдущем главе министерства. Его слова передает телеграм-канал «Осторожно, новости».
«Я запомнил его достойным человеком», — сказал он журналистам на церемонии прощания.
10 июля в 9 часов утра началось прощание со Старовойтом.
7 июля его тело обнаружили в Одинцово с огнестрельным ранением. На месте также нашли его наградной пистолет. Следственный комитет сообщил, что, по предварительной версии, Старовойт совершил самоубийство.
Это произошло в тот же день, когда его отправили в отставку. Временно исполняющим обязанности министра транспорта назначили Андрея Никитина.
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