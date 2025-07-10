В Москве простились с Романом Старовойтом. Фоторепортаж
В Центральной клинической больнице Москвы простились с бывшим главой Минтранса Романом Старовойтом. О смерти 53-летнего чиновника стало известно днем 7 июля, через несколько часов после его отставки. Старовойт покончил жизнь самоубийством.
На церемонию приехали члены правительства, включая преемника министра Андрея Никитина. Кто еще посетил прощание — в фоторепортаже РБК.
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На прощание приехал Андрей Никитин. С февраля 2025 года он занимал пост замминистра транспорта, а после отставки Старовойта возглавил ведомство. В разговоре с журналистами Никитин назвал ушедшего «достойным человеком».
В Кремле ранее заявили, что самоубийство Старовойта «шокировало и нас тоже». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимиру Путину было «незамедлительно доложено» о случившимся. «Информация такого рода всегда трагическая и печальная», — добавил он. Там подчеркивали, что отставка Старовойта не была связана с утратой доверия, но причину увольнения не назвали.
Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года. Ранее, с 2019 года, он был губернатором Курской области.
На прощение приехали члены правительства. В их числе зампред правительства Дмитрий Патрушев.
Зампред правительства Александр Новак также прибыл на церемонию.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Справа — зампред правительства Дмитрий Чернышенко.
Церемонию также посетили министр экономического развития Максим Решетников (слева) и глава Минцифры Максут Шадаев (в центре). На фото они перед началом церемонии.
Вице-премьер Марат Хуснуллин также приехал на прощание со Старовойтом.
Министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Минпромторга Антон Алиханов.
Глава РЖД, бывший первый замминистра транспорта Олег Белозеров.
Бывшего министра похоронят в Санкт-Петербурге. «Фонтанка» писала, что хотя Старовойт родился в Курске, он окончил школу в Ленинградской области, а карьеру начал в Санкт-Петербурге. Телеграм-канал Baza писал, что в городе живут брат и отец погибшего.
Портрет бывшего министра транспорта Романа Старовойта на церемонии прощания в ЦКБ, 10 июля 2025 года
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