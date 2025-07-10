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Самоубийство Старовойта ,  
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В Москве простились с Романом Старовойтом. Фоторепортаж

Появились фото с прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом
Сюжет
Самоубийство Старовойта

В Центральной клинической больнице Москвы простились с бывшим главой Минтранса Романом Старовойтом. О смерти 53-летнего чиновника стало известно днем 7 июля, через несколько часов после его отставки. Старовойт покончил жизнь самоубийством.

На церемонию приехали члены правительства, включая преемника министра Андрея Никитина. Кто еще посетил прощание — в фоторепортаже РБК.

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На прощание приехал Андрей Никитин. С февраля 2025 года он занимал пост замминистра транспорта, а после отставки Старовойта возглавил ведомство. В разговоре с журналистами Никитин назвал ушедшего &laquo;достойным человеком&raquo;.
Фото: Андрей Любимов / РБК

На прощание приехал Андрей Никитин. С февраля 2025 года он занимал пост замминистра транспорта, а после отставки Старовойта возглавил ведомство. В разговоре с журналистами Никитин назвал ушедшего «достойным человеком».

В Кремле ранее заявили, что самоубийство Старовойта &laquo;шокировало и нас тоже&raquo;. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимиру Путину было &laquo;незамедлительно доложено&raquo; о случившимся. &laquo;Информация такого рода всегда трагическая и печальная&raquo;,&nbsp;&mdash; добавил он. Там подчеркивали, что отставка Старовойта не была связана с утратой доверия, но причину увольнения не назвали. Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года. Ранее, с 2019 года, он был губернатором Курской области.
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Кремле ранее заявили, что самоубийство Старовойта «шокировало и нас тоже». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимиру Путину было «незамедлительно доложено» о случившимся. «Информация такого рода всегда трагическая и печальная», — добавил он. Там подчеркивали, что отставка Старовойта не была связана с утратой доверия, но причину увольнения не назвали.

Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года. Ранее, с 2019 года, он был губернатором Курской области.

На прощение приехали члены правительства. В их числе зампред правительства Дмитрий Патрушев.
Фото: Андрей Любимов / РБК

На прощение приехали члены правительства. В их числе зампред правительства Дмитрий Патрушев.

Зампред правительства Александр Новак также прибыл на церемонию.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Зампред правительства Александр Новак также прибыл на церемонию.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Справа&nbsp;&mdash; зампред правительства Дмитрий Чернышенко.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Справа — зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

Церемонию также посетили министр экономического развития Максим Решетников (слева) и глава Минцифры Максут Шадаев (в центре). На фото они перед началом церемонии.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Церемонию также посетили министр экономического развития Максим Решетников (слева) и глава Минцифры Максут Шадаев (в центре). На фото они перед началом церемонии.

Вице-премьер Марат Хуснуллин также приехал на прощание со Старовойтом.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Вице-премьер Марат Хуснуллин также приехал на прощание со Старовойтом.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Минпромторга Антон Алиханов.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Минпромторга Антон Алиханов.

Глава РЖД, бывший первый замминистра транспорта Олег Белозеров.
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Глава РЖД, бывший первый замминистра транспорта Олег Белозеров.

Бывшего министра похоронят в Санкт-Петербурге. &laquo;Фонтанка&raquo; писала, что хотя Старовойт родился в Курске, он окончил школу в Ленинградской области, а карьеру начал в Санкт-Петербурге. Телеграм-канал Baza писал, что в городе живут брат и отец погибшего.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Бывшего министра похоронят в Санкт-Петербурге. «Фонтанка» писала, что хотя Старовойт родился в Курске, он окончил школу в Ленинградской области, а карьеру начал в Санкт-Петербурге. Телеграм-канал Baza писал, что в городе живут брат и отец погибшего.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Портрет бывшего министра транспорта Романа Старовойта на церемонии прощания в ЦКБ, 10 июля 2025 года
Фото: Андрей Любимов / РБК

Портрет бывшего министра транспорта Романа Старовойта на церемонии прощания в ЦКБ, 10 июля 2025 года

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Роман Старовойт фото
Роман Старовойт
политик, бывший министр транспорта России
20 января 1972 года
Андрей Никитин фото
Андрей Никитин
министр транспорта России
26 ноября 1979 года
Дмитрий Патрушев фото
Дмитрий Патрушев
политик, вице-премьер России
13 октября 1977 года
Александр Новак фото
Александр Новак
политик, вице-премьер России
23 августа 1971 года
Дмитрий Чернышенко фото
Дмитрий Чернышенко
политик, вице-премьер России
20 сентября 1968 года
Максут Шадаев фото
Максут Шадаев
политик, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России
11 ноября 1979 года
Максим Решетников фото
Максим Решетников
политик, министр экономического развития России
11 июля 1979 года
Марат Хуснуллин фото
Марат Хуснуллин
политик, вице-премьер России
9 августа 1966 года
Оксана Лут фото
Оксана Лут
политик, министр сельского хозяйства России
25 февраля 1979 года
Антон Алиханов фото
Антон Алиханов
политик, глава Минпромторга России
17 сентября 1986 года
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