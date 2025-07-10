В Москве простились с Романом Старовойтом. Фоторепортаж

В Центральной клинической больнице Москвы простились с бывшим главой Минтранса Романом Старовойтом. О смерти 53-летнего чиновника стало известно днем 7 июля, через несколько часов после его отставки. Старовойт покончил жизнь самоубийством.

На церемонию приехали члены правительства, включая преемника министра Андрея Никитина. Кто еще посетил прощание — в фоторепортаже РБК.