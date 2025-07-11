В Петербурге начались похороны Старовойта
На Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге начались похороны бывшего министра транспорта Романа Старовойта, сообщает «Деловой Петербург».
Его похоронят на Прямой дорожке кладбища около часовни Ксении Петербургской, пишет 78.ru. На похороны приехал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
«Фонтанка» писала, что хотя Старовойт родился в Курске, он окончил школу в Ленинградской области, а карьеру начал в Санкт-Петербурге. Телеграм-канал Baza писал, что в городе живут брат и отец погибшего.
Накануне, 10 июля, в Центральной клинической больнице Москвы прошло прощание со Старовойтом. На церемонию приехали члены правительства, включая преемника министра Андрея Никитина, а также зампредов правительства Дмитрия Патрушева и Дмитрия Чернышенко. Церемонию также посетили вице-премьер Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев, глава РЖД, бывший первый замминистра транспорта Олег Белозеров и другие.
О смерти 53-летнего чиновника стало известно днем 7 июля, через несколько часов после его увольнения с должности министра транспорта. Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года. Ранее, с 2019 года, он был губернатором Курской области.
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