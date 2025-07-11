Власти Петербурга предупредили об ухудшении качества мобильного интернета
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга предупредил жителей города о возможном ухудшении качества мобильного интернета и связи. Сообщение об этом появилось на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
Это связано с обеспечением безопасности, пояснили в комитете.
Издание «Фонтанка» пишет, что на отсутствие связи жалуются жители Центрального, Красносельского, Фрунзенского и Московского районов города.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил в регионе опасность БПЛА. Он также предупредил о «возможном частичном понижении сигнала мобильного интернета».
В аэропорту Пулково для обеспечения безопасности ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов.
Силы ПВО 6 июля сбили два беспилотника в Киришском районе Ленинградской области. Жертв и разрушений в результате атаки не было. Вечером 5 июля Дрозденко сообщил об отражении средствами РЭБ атаки беспилотников в Тосненском районе области.
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