Власти Петербурга предупредили об ухудшении качества мобильного интернета

Фото: Дарья Широкова / РБК

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга предупредил жителей города о возможном ухудшении качества мобильного интернета и связи. Сообщение об этом появилось на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Это связано с обеспечением безопасности, пояснили в комитете.

Издание «Фонтанка» пишет, что на отсутствие связи жалуются жители Центрального, Красносельского, Фрунзенского и Московского районов города.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил в регионе опасность БПЛА. Он также предупредил о «возможном частичном понижении сигнала мобильного интернета».

В аэропорту Пулково для обеспечения безопасности ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов.

Силы ПВО 6 июля сбили два беспилотника в Киришском районе Ленинградской области. Жертв и разрушений в результате атаки не было. Вечером 5 июля Дрозденко сообщил об отражении средствами РЭБ атаки беспилотников в Тосненском районе области.