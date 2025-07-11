В Таганроге обломки дрона упали на территории авиастроительного комплекса
В Таганроге обезврежен дрон, его обломки упали на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева (ТАНТК), сообщила мэр Светлана Камбулова в телеграм-канале.
«Пострадавших нет. Работают оперативные группы», — отметила она.
Ранее в городе была объявлена воздушная опасность.
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