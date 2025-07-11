 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В аэропорту Пулково ввели ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Это сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Дрозденко предупредил о «снижении сигнала интернета» из-за угрозы БПЛА
Политика
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил в воздушном пространстве региона опасность БПЛА и предупредил о «понижении сигнала» мобильного интернета.

Предыдущий раз ограничения в Пулково вводили 6 июля, сообщение об этом появилось в 17:00 мск. Ограничения сняли в ночь на 7 июля, Кореняко сообщил об этом в 1:15 мск.

Ранее Минобороны рассказало об уничтожении за ночь 155 украинских беспилотников. 53 дрона сбили над территорией Курской области, также беспилотники нейтрализовали над Брянской, Смоленской, Белгородской, Тульской, Орловской, Липецкой, Ростовской, Калужской областями, а также над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

Читайте РБК в Telegram.

Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности

Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN

Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории

Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля

Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины

Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен

Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги

В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии

Аэропорт Геленджика возобновил работу

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Аэропорт Пулково аэропорты ограничения авиасообщение Санкт-Петербург Ленинградская область
Материалы по теме
Аэропорт Жуковский возобновил рейсы
Политика
В трех московских аэропортах сняли ограничения на полеты
Политика
Аэропорт Калуги закрыли для полетов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
В Таганроге обломки дрона упали на территории авиастроительного комплекса Политика, 08:24
Борьба с миграцией может навредить экономике — The EconomistПодписка на РБК, 08:21
В Тульской области из-за атаки дронов погиб человек Политика, 08:19
Индонезия выдала России обвиняемого в торговле данными россиян Общество, 08:13
Как заправляться на 5 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil, 08:05
Самые громкие трансферы российского футбола в межсезонье Спорт, 08:01
Совкомбанк нашел покупателя на бизнес-центр в районе Лубянки Бизнес, 08:00
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:42
В аэропорту Пулково ввели ограничения на полеты Политика, 07:41
Над Россией уничтожили 155 украинских дронов Политика, 07:19
Помешает ли рост цен из-за тарифов ЖКХ снизить ключевую ставкуПодписка на РБК, 07:04
Дрозденко предупредил о «снижении сигнала интернета» из-за угрозы БПЛА Политика, 07:03
Инструкция для держателей «Южуралзолота»: если акции под арестом и нетПодписка на РБК, 07:00
Лавров переговорил с Рубио на встрече глав МИД стран-участниц ВАС Политика, 06:57