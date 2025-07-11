В аэропорту Пулково ввели ограничения на полеты
В петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Это сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил в воздушном пространстве региона опасность БПЛА и предупредил о «понижении сигнала» мобильного интернета.
Предыдущий раз ограничения в Пулково вводили 6 июля, сообщение об этом появилось в 17:00 мск. Ограничения сняли в ночь на 7 июля, Кореняко сообщил об этом в 1:15 мск.
Ранее Минобороны рассказало об уничтожении за ночь 155 украинских беспилотников. 53 дрона сбили над территорией Курской области, также беспилотники нейтрализовали над Брянской, Смоленской, Белгородской, Тульской, Орловской, Липецкой, Ростовской, Калужской областями, а также над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.
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