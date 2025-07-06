В Ленинградской области сбили два беспилотника
В Киришском районе Ленинградской области силы ПВО сбили два беспилотника, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Он добавил, что жертв и разрушений нет в результате атаки нет.
Вечером 5 июля Дрозденко сообщил об отражении средствами РЭБ атаки беспилотников в Тосненском районе области.
В ночь на 5 июля в Гатчинском округе и над Тосненским районом российские военные уничтожили по одному дрону. Тогда губернатор уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на полеты в петербургском аэропорту Пулково.
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