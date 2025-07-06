 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Ленинградской области сбили два беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В Киришском районе Ленинградской области силы ПВО сбили два беспилотника, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Он добавил, что жертв и разрушений нет в результате атаки нет.

Вечером 5 июля Дрозденко сообщил об отражении средствами РЭБ атаки беспилотников в Тосненском районе области.

ПВО отразила атаку шести беспилотников на Москву
Политика
Москва

В ночь на 5 июля в Гатчинском округе и над Тосненским районом российские военные уничтожили по одному дрону. Тогда губернатор уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на полеты в петербургском аэропорту Пулково.

Читайте РБК в Telegram.

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Исполнитель роли Коула в «Зачарованных» умер от рака

Путин наградил погибшего замглавкома ВМФ Гудкова

Топ-10 самых подешевевших акций на Московской бирже

На поезда из Петербурга в Москву полностью закончились билеты

В Москве температура может побить почти 30-летний рекорд

Каким должен доход для «нормальной» жизни. Инфографика

Илон Маск объявил о создании собственной политической партии

Рютте описал звонок Си Цзиньпина Путину в случае нападения на Тайвань

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Военная операция на Украине беспилотники Александр Дрозденко Ленинградская область
Материалы по теме
В Белгородской области два человека погибли в результате атаки дрона
Политика
На подлете к Москве сбили беспилотник
Политика
Над российскими регионами за ночь сбили 120 дронов ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
Долгосрочное инвестирование: из каких активов состоит портфель «вдолгую» РБК и ПСБ, 19:55
В Ленинградской области сбили два беспилотника Политика, 19:46
Трамп ввел режим бедствия в пострадавшем от наводнения округе Техаса Общество, 19:44
Мирра Андреева и Шнайдер не смогли выйти в четвертьфинал Уимблдона в паре Спорт, 19:20
В Белгородской области два человека погибли в результате атаки дрона Политика, 19:18
Росавиация оценила ситуацию в Шереметьево и Пулково на фоне задержек Общество, 19:17
«Спартак» вырвал ничью у «Крыльев Советов», уступая 0:2 Спорт, 19:14
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В МИД Украины назвали две цели на переговорах с Россией Политика, 19:10
Хюлькенберг впервые за 239 гонок попал на подиум в «Формуле-1» Спорт, 18:59
ПВО отразила атаку шести беспилотников на Москву Политика, 18:54
Глава Минфина США назвал дату введения пошлин после отсрочки Политика, 18:50
Китай ограничил поставки медицинской техники из Евросоюза Экономика, 18:44
В «Баварии» рассказали о травме одного из лучших бомбардиров Евро-2024 Спорт, 18:41
Путин передал «Золотую Звезду» Героя России Михаила Гудкова его вдове Политика, 18:37