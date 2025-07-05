В Тосненском районе Ленобласти средства РЭБ отразили попытку атаки дронов
В Тосненском районе Ленобласти средства РЭБ отразили попытку атаки беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко в телеграм-канале. Он отметил, что оповещение о воздушной опасности снято.
Ранее Дрозденко предупредил, что мобильный интернет в Ленинградской области может быть частично понижен со стандарта 4G до 2G из-за опасности дронов.
За ночь над российскими регионами уничтожили 94 беспилотника. Их также сбивали в течение дня, в том числе летевшие на Москву. На фоне этого ограничивались рейсы в Пулково, а также вылеты из Шереметьево.
Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции
Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»
Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом
Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео
В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России
МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана
Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата
У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов