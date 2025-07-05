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Военная операция на Украине ,  
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В Тосненском районе Ленобласти средства РЭБ отразили попытку атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Тосненском районе Ленобласти средства РЭБ отразили попытку атаки беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко в телеграм-канале. Он отметил, что оповещение о воздушной опасности снято.

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Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК

Ранее Дрозденко предупредил, что мобильный интернет в Ленинградской области может быть частично понижен со стандарта 4G до 2G из-за опасности дронов.

За ночь над российскими регионами уничтожили 94 беспилотника. Их также сбивали в течение дня, в том числе летевшие на Москву. На фоне этого ограничивались рейсы в Пулково, а также вылеты из Шереметьево

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Теги
атака дронов Ленинградская область беспилотники
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