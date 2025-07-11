Дрозденко предупредил о «снижении сигнала интернета» из-за угрозы БПЛА

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил о «возможном частичном понижении сигнала мобильного интернета», об этом он сообщил в телеграм-канале.

В регионе объявлена опасность БПЛА, сообщил он.

Позднее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

Из-за атак дронов 6 июля в Санкт-Петербурге и области были зафиксированы проблемы с сотовой связью и мобильным интернетом. Дрозденко заявлял о «частичном понижении сигнала с 4G до 2G».

С 5 по 7 июля в Ленобласти отразили несколько атак беспилотников. 5 июля дроны были сбиты над Тосненским районом и Гатчинским округом. Вечером следующего дня два беспилотника были уничтожены в Киришском районе. Утром 7 июля еще три дрона сбили в Лужском районе. Губернатор говорил, что жертв и разрушений нет.

На фоне атак было нарушено воздушное сообщение в петербургском аэропорту Пулково. Всего за период с 4 по 7 июля было отменено более 170 рейсов. Потери ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, оператор аэропорта Пулково) оцениваются в 50–55 млн руб.