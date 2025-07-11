 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Дрозденко предупредил о «снижении сигнала интернета» из-за угрозы БПЛА

Губернатор Ленобласти предупредил о «снижении сигнала интернета» из-за БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил о «возможном частичном понижении сигнала мобильного интернета», об этом он сообщил в телеграм-канале.

В регионе объявлена опасность БПЛА, сообщил он.

Позднее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

Из-за атак дронов 6 июля в Санкт-Петербурге и области были зафиксированы проблемы с сотовой связью и мобильным интернетом. Дрозденко заявлял о «частичном понижении сигнала с 4G до 2G».

С 5 по 7 июля в Ленобласти отразили несколько атак беспилотников. 5 июля дроны были сбиты над Тосненским районом и Гатчинским округом. Вечером следующего дня два беспилотника были уничтожены в Киришском районе. Утром 7 июля еще три дрона сбили в Лужском районе. Губернатор говорил, что жертв и разрушений нет.

На фоне атак было нарушено воздушное сообщение в петербургском аэропорту Пулково. Всего за период с 4 по 7 июля было отменено более 170 рейсов. Потери ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, оператор аэропорта Пулково) оцениваются в 50–55 млн руб.

Читайте РБК в Telegram.

Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности

Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN

Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории

Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля

Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины

Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен

Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги

В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии

Аэропорт Геленджика возобновил работу

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Ленинградская область Александр Дрозденко беспилотники Интернет
Материалы по теме
Пулково решил снова сделать курилку бесплатной
Общество
Шереметьево и Пулково обслужили за сутки свыше тысячи рейсов
Общество
Очевидцы рассказали о хаосе в аэропортах из-за ситуации в Пулково
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
В Таганроге обломки дрона упали на территории авиастроительного комплекса Политика, 08:24
Борьба с миграцией может навредить экономике — The EconomistПодписка на РБК, 08:21
В Тульской области из-за атаки дронов погиб человек Политика, 08:19
Индонезия выдала России обвиняемого в торговле данными россиян Общество, 08:13
Как заправляться на 5 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil, 08:05
Самые громкие трансферы российского футбола в межсезонье Спорт, 08:01
Совкомбанк нашел покупателя на бизнес-центр в районе Лубянки Бизнес, 08:00
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:42
В аэропорту Пулково ввели ограничения на полеты Политика, 07:41
Над Россией уничтожили 155 украинских дронов Политика, 07:19
Помешает ли рост цен из-за тарифов ЖКХ снизить ключевую ставкуПодписка на РБК, 07:04
Дрозденко предупредил о «снижении сигнала интернета» из-за угрозы БПЛА Политика, 07:03
Инструкция для держателей «Южуралзолота»: если акции под арестом и нетПодписка на РБК, 07:00
Лавров переговорил с Рубио на встрече глав МИД стран-участниц ВАС Политика, 06:57