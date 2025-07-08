Макрон заявил, что Европа никогда не оставит Украину

Созданная Францией и Великобританией «коалиция желающих» является сигналом, что страны Европы никогда не оставят Украину, заявил Макрон. Он подчеркнул, что европейцы готовы бороться для построения прочного и длительного мира

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Страны Европы никогда не оставят Украину, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в британском парламенте. По его словам, одним из сигналов того, что европейцы не прекратят действовать, является создание «коалиции желающих», координирующую роль в которой играют Франция и Великобритания.

«Мы будем бороться до последней минуты, чтобы добиться прекращения огня, начать переговоры по построению прочного и длительного мира, потому что на карту на Украине поставлены наша безопасность и наши принципы», — сказал Макрон (цитата по France 24).

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Макрон подчеркнул, что обе страны должны «двигаться вперед рука об руку, бок о бок», несмотря на «глубоко прискорбное» решение Великобритании выйти из Евросоюза в 2020 году. «Как постоянные члены Совета Безопасности ООН, мы должны работать вместе, чтобы защищать международный порядок, который мы создали после Второй мировой войны», — отметил он.

«Коалиция желающих» — это объединение более чем из 30 стран, главным образом европейских, которые, в частности, выступают за то, что Россия сначала должна согласиться на временное прекращение огня. Они также допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Предполагается, что мониторинг перемирия в воздухе, на море и на суше будет идти в тесной координации с США, а основным элементом гарантий безопасности для Украины должен стать миротворческий контингент. Politico сообщило об отсутствии четкой стратегии у «Коалиции желающих» Политика

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал страны Европы и США усилить давление на Россию. «Важно, чтобы ответом было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, имеющей силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, не имеющей альтернативы тому, чтобы быть сильной», — заявил он в июне после массированного российского удара.

Президент России Владимир Путин говорил, что Россия не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, «которые сложились на земле». Путин также отмечал, что для урегулирования конфликта готов встречаться со всеми, в том числе с Владимиром Зеленским.