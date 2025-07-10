В аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский сняли ограничения на полеты

В трех московских аэропортах сняли ограничения на полеты

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский возобновили прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, они действовали с 19:21 мск.

Российские аэропорты приостанавливают прием и выпуск воздушных судов на фоне угрозы атак дронов. Утром ограничения действовали в аэропорту Саратова — с 3:35 до 8:08 мск.

В 16:07 приостановили прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги, ограничения до сих пор действуют.

Днем Минобороны России отчиталось об уничтожении 185 дронов над российскими регионами. За прошедшую ночь средства ПВО отразили атаки 14 украинских беспилотников в нескольких субъектах.

Мэр Москвы Сергей Собянин во второй половине дня сообщил о сбитых на подлете к Москве четырех дронах.