В трех московских аэропортах сняли ограничения на полеты
Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский возобновили прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, они действовали с 19:21 мск.
Российские аэропорты приостанавливают прием и выпуск воздушных судов на фоне угрозы атак дронов. Утром ограничения действовали в аэропорту Саратова — с 3:35 до 8:08 мск.
В 16:07 приостановили прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги, ограничения до сих пор действуют.
Днем Минобороны России отчиталось об уничтожении 185 дронов над российскими регионами. За прошедшую ночь средства ПВО отразили атаки 14 украинских беспилотников в нескольких субъектах.
Мэр Москвы Сергей Собянин во второй половине дня сообщил о сбитых на подлете к Москве четырех дронах.
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