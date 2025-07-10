Силы ПВО уничтожили ночью 14 дронов

Фото: Минобороны России

Силы ПВО перехватили 14 украинских дронов самолетного типа над четырьмя регионами России, а также — в небе над Черным морем. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

Так, восемь беспилотников сбили над морем, по паре — над Белгородской областью и Крымом. По одному БПЛА уничтожили над Пензенской и Курской областями.

Глава Пензенской области Олег Мельниченко сообщал ночью о введении в регионе режима «беспилотная опасность», а также о ликвидации военными одного дрона. Никто не пострадал, ничего не было разрушено, уточнил тогда Мельниченко.

О введении опасности атаки БПЛА сообщал и губернатор Воронежской области Александр Гусев. В обоих регионах тревогу уже отменили.

В Росавиации отчитывались о наложении ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Саратова, ради безопасности полетов. Мера была введена в 3:35, на момент публикации ее не сняли.