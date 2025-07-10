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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО уничтожили ночью 14 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Силы ПВО перехватили 14 украинских дронов самолетного типа над четырьмя регионами России, а также — в небе над Черным морем. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

Так, восемь беспилотников сбили над морем, по паре — над Белгородской областью и Крымом. По одному БПЛА уничтожили над Пензенской и Курской областями.

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Глава Пензенской области Олег Мельниченко сообщал ночью о введении в регионе режима «беспилотная опасность», а также о ликвидации военными одного дрона. Никто не пострадал, ничего не было разрушено, уточнил тогда Мельниченко.

О введении опасности атаки БПЛА сообщал и губернатор Воронежской области Александр Гусев. В обоих регионах тревогу уже отменили.

В Росавиации отчитывались о наложении ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Саратова, ради безопасности полетов. Мера была введена в 3:35, на момент публикации ее не сняли.

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Софья Полковникова
БПЛА Курская область Белгородская область
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