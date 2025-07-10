В Баку заявили об отсутствии планов закрыть русские отделения в школах

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Вопрос закрытия русских отделений в азербайджанских школах в настоящее время не стоит на повестке, заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев. Его слова передает агентство Report.

Министр отметил, что при этом любой ученик должен знать азербайджанский язык, так как он учится за счет бюджета страны.

«Независимо от того, в каком отделении учится ученик, приоритетом остается хорошее знание родного языка. Так как ученик учится за счет государственного бюджета, мы вправе требовать от него знания азербайджанского языка», — сказал Амруллаев.

Он также признал, что в школах Азербайджана не хватает учителей русского языка.

«При приеме учителей на работу кандидаты по русскому отделению набирают максимум 50–60 баллов, тогда как по азербайджанскому — более 80. Однако мы вынуждены брать на работу учителей с такими показателями из-за нехватки кадров», — добавил он.

На фоне ухудшения отношений Москвы и Баку в начале июля появились сообщения о закрытии русскоязычных школ в Азербайджане. В частности, об этом сообщал портал Oxu.az. По информации издания, в ближайшие три года русскоязычные школы перейдут на преподавание на азербайджанском языке.

Позже в Министерстве науки и образования Азербайджана указали, что при освещении решений о «государственной образовательной политике» нужно ссылаться «только на официальные источники» . При этом в ведомстве не предоставили официальной информации по этому вопросу.

По данным издания Mektebgushesi, сейчас в республике работают 340 русскоязычных школ, в которых обучаются 150–160 тыс. человек. В 16 из них обучение проходит только на русском языке, а в остальных — на двух.

Обострение в отношениях Москвы и Баку произошло после того, как в конце июня в Екатеринбурге задержали уроженцев республики. Российский Следственный комитет назвал их фигурантами дел об убийствах и покушении на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах. После этого Баку начал собственные расследования против россиян. В частности, силовики провели рейд в редакции Sputnik, позже суд арестовал двух журналистов. Помимо этого, под стражу отправили еще восемь россиян, которых обвинили в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях.