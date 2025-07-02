Баку ответил на сообщения о приостановке обучения на русском в школах

Министерство науки и образования Азербайджана призвало ссылаться «только на официальные источники» при освещении «государственной образовательной политики». Oxu.az анонсировал закрытие русскоязычных школ из-за обострения отношений

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК

В Министерстве науки и образования Азербайджана ответили на сообщения о приостановке обучения на русском языке в школах в стране.

Там указали, что при освещении решений о «государственной образовательной политике» нужно ссылаться «только на официальные источники». В ведомстве не предоставили официальной информации по этому вопросу, сообщили азербайджанскому агентству APA в ответ на запрос.

О том, что Азербайджан на фоне обострения отношений с Россией принял решение начать закрытие русскоязычных школ в стране, сообщал ранее портал Oxu.az. По данным издания Mektebgushesi, сейчас в республике работают 340 русскоязычных школ, в которых обучаются 150–160 тыс. человек. В 16 из них обучение проходит только на русском языке, а в остальных — на двух. Большая часть таких школ находится в Баку.

Отношения между Россией и Азербайджаном обострились в конце июня. Причиной стало задержание представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге по делам об убийствах и покушениях на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах. Двое подозреваемых умерли во время следственных мероприятий, шесть человек арестовали. В Следственном комитете назвали предварительной причиной смерти одного из задержанных сердечную недостаточность. Причины смерти второго фигуранта устанавливаются.

Баку после судмедэкспертизы заявил об обнаружении травм на телах умерших, возбудил уголовное дело об умышленном убийстве, пытках и превышении должностных полномочий и начал собственные расследования против россиян. В частности, были арестованы исполнительный директор и шеф-редактор Sputnik Azerbaijan Игорь Картавых и Евгений Белоусов. Их обвиняют в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации преступных доходов. Арестованы еще восемь граждан России, которых обвиняют в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Помимо прочего, Баку отменил встречи на высоком уровне и культурные мероприятия с участием российских исполнителей.

В МИД России был вызван посол Азербайджана Рахман Мустафаев, ему выразили протест «в связи с намеренным демонтажом» двусторонних отношений и из-за действий азербайджанских силовиков в отношении россиян. Также Москва предложила Баку вернуться к «стратегическому союзничеству». Как отмечали в Кремле, действия правоохранительных органов не должны становиться поводом для дипломатических демаршей, и Москва не угрожает Баку. Вместе с тем официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала россиян «тщательно учитывать текущую обстановку» при поездках в Азербайджан.