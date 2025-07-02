В Азербайджане решили закрывать русскоязычные школы

Ожидается поэтапное закрытие с переходом на обучение на азербайджанском языке в течение нескольких лет. В стране более 300 школ, где есть возможность учиться на русском

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК

Азербайджан на фоне обострения отношений с Россией принял решение начать закрытие русскоязычных школ в стране, сообщил портал Oxu.az. Собеседник РБК в одной из школ подтвердил информацию.

Портал со ссылкой на родителей пишет, что в школьные группы в WhatsApp поступили соответствующие уведомления, закрывать их будут поэтапно.

«В ближайшие три года русскоязычные школы перейдут на преподавание на азербайджанском языке, будут организованы курсы переподготовки для учителей», — сообщает Oxu.az.

Издание Mektebgushesi отмечает, что в Азербайджане работают 340 русскоязычных школ, в 16 из них обучение ведется только на русском, в остальных на двух языках. По оценке, в них учатся 150–160 тыс. учеников. Большинство школ находится в Баку, в некоторых районах страны их нет вообще.

РБК направил запрос в Россотрудничество, Минобразования и правительство Азербайджана, управление образования Баку.

Напряженность между Россией и Азербайджаном возникла после того, как в конце июня в Екатеринбурге были задержаны представители азербайджанской диаспоры по делам об убийствах и покушениях на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах. Были арестованы шесть фигурантов.

Еще два подозреваемых во время следственных мероприятий скончались. Российский Следственный комитет заявил, что один из них умер от сердечной недостаточности, а причина смерти второго устанавливается. Но азербайджанская сторона после судмедэкспертизы заявила, что обнаружила травмы на их телах, и возбудила уголовное дело по статьям об умышленном убийстве, пытках и превышении должностных полномочий.

Баку начал собственные расследования против россиян. В частности, силовики провели рейд в редакции Sputnik Azerbaijan. Были арестованы исполнительный директор Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов по делу о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации преступных доходов. Кроме того, 1 июля власти страны объявили о задержании еще нескольких групп россиян, обвиняемых в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Арестованы восемь человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обострение ситуации, заявил, что действия правоохранительных органов не должны становиться поводом для дипломатических демаршей. Позднее он подчеркнул, что Россия не угрожает Азербайджану. «В настоящий момент председатель СК России Александр Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана, в ходе этих контактов они разбираются с теми вопросами, которые представляются проблемными», — сказал он.