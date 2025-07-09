CNN сообщил, что Трамп «не склонен» отдавать победу на Украине России
Американский президент Дональд Трамп в данный момент «менее склонен отдавать победу» на Украине России, сообщили два знакомых с ситуацией источника телеканала CNN. Об этом они сказали в контексте приостановки военной помощи Украине.
Трамп накануне заявил, что недоволен действиями Путина и рассматривает возможность «устроить маленький сюрприз» России. Так он ответил на вопрос о готовности ввести санкции против Москвы из-за продолжающихся боев на Украине. В Кремле заявили, что «достаточно спокойно» относятся к тому, что президент США Путину, отметив его «достаточно жесткую стилистику» в целом.
Собеседники CNN также рассказали, что глава Пентагона Пит Хегсет не сообщал администрации Трампа о своем решении приостановить поставки вооружений Украине. По информации источников, Трамп попросил министра обороны только оценить запасы оружия США, но не останавливать поставки Киеву. Решение главы Пентагона источники связали с тем, что у Хегсета нет начальника штаба или доверенных советников для координации важных политических решений с межведомственными партнерами.
Материал дополняется
Мерц заявил, что в урегулировании на Украине дипломатия исчерпана
В Индии обрушился автомобильный мост. Видео
В Саратовской области мужчина планировал взорвать мост. Видео
CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа «разбомбить Москву к чертям»
BI.ZONE назвала самые популярные схемы криптомошенников в Telegram
В Подмосковье автомобиль столкнулся с микроавтобусом с детьми. Подробности
Наводнение в Нью-Мексико после лесных пожаров. Видео
Глава Пентагона не сообщил Трампу о приостановке поставок оружия Киеву — CNN
Полиция задержала арбитра из-за решающего пенальти в матче
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов