CNN сообщил, что Трамп «не склонен» отдавать победу на Украине России

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп в данный момент «менее склонен отдавать победу» на Украине России, сообщили два знакомых с ситуацией источника телеканала CNN. Об этом они сказали в контексте приостановки военной помощи Украине.

Трамп накануне заявил, что недоволен действиями Путина и рассматривает возможность «устроить маленький сюрприз» России. Так он ответил на вопрос о готовности ввести санкции против Москвы из-за продолжающихся боев на Украине. В Кремле заявили, что «достаточно спокойно» относятся к тому, что президент США Путину, отметив его «достаточно жесткую стилистику» в целом.

Собеседники CNN также рассказали, что глава Пентагона Пит Хегсет не сообщал администрации Трампа о своем решении приостановить поставки вооружений Украине. По информации источников, Трамп попросил министра обороны только оценить запасы оружия США, но не останавливать поставки Киеву. Решение главы Пентагона источники связали с тем, что у Хегсета нет начальника штаба или доверенных советников для координации важных политических решений с межведомственными партнерами.

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