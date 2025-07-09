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Военная операция на Украине ,  
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Папа римский снова предложил организовать мирные переговоры в Ватикане

Сюжет
Военная операция на Украине
Папа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

Папа римский Лев XIV снова предложил организовать в Ватикане переговоры между Украиной и Россией, сообщает Vatican News. Об этом он заявил во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Он [Лев XIV] подтвердил готовность Ватикана приветствовать представителей как Украины, так и России в Ватикане для возможных переговоров», — говорится в сообщении.

Зеленский ответил, что Украина рассчитывает на помощь Ватикана и папы римского в организации встречи лидеров высокого уровня.

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Политика
Владимир Путин

Понтифик уже не раз обозначал намерение Ватикана стать посредником в урегулировании вооруженного конфликта. В конце мая папа римский также заявил, что готов принять переговоры Москвы и Киева в Ватикане.

В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что российский лидер Владимир Путин не обсуждал со Львом XIV роль Ватикана как посредника в урегулировании конфликта.

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Персоны
Полина Харчевникова
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Лев XIV папа римский фото
Лев XIV папа римский
папа римский
14 сентября 1955 года
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