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Военная операция на Украине ,  
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МИД ответил на заявление Парижа о планах ЕС ввести самые жесткие санкции

Грушко: по части санкции фантазия у ЕС бьет через край
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Москва накопила достаточный опыт, чтобы противостоять санкциям со стороны Европейского союза (ЕС) и его союзников, заявил журналистам замглавы МИД России Александр Грушко в ответ на просьбу прокомментировать недавнее заявление его французского коллеги Жан-Ноэля Барро. Тот сообщил, что по предложению Франции ЕС совместно с сенаторами США планирует «самые жесткие санкции за последние три года». По словам Барро, новый пакет мер призван «истощить» ресурсы России, так как затронет ее нефтяные доходы и «финансовых игроков».

«Что еще они могут придумать? Трудно сказать. Но мы знаем, что по части санкции фантазия у них бьет через край», — сказал на это Грушко (цитата по ТАСС).

По словам дипломата, Россия способна противостоять усиливающемуся санкционному давлению «как в плане обеспечения интересов своего социального развития и экономики, так и с точки зрения введения контрсанкций».

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Очередной, 18-й пакет санкций ЕС собирался принять на саммите в конце июня, однако он не был одобрен из-за возражений Словакии. Среди предлагаемых мер — снижение ценового потолка на российскую нефть с нынешних $60 до $45 за баррель. Также обсуждается запрет на любые транзакции с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2».

Одновременно сенат США разработал проект закона о введении пошлин в размере 500% на поступающие в страну товары государств, которые покупают продукцию у России и не помогают Украине. Президент США Дональд Трамп до сих пор не обозначил свою позицию по этому законопроекту.

Власти России требуют отмены западных санкций, считая их незаконными и неэффективными. В Кремле неоднократно заявляли, что политика ограничительных мер не приведет к изменению его политики и Москва найдет, как обойти санкции.

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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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