Кремль пообещал минимизировать последствия анонсированных Парижем санкций

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия накопила большой опыт противостояния западным санкциям и внимательно отслеживает все новые угрозы на этом направлении, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о новом «жестком» пакете санкций против России, который анонсировала Франция.

«Мы внимательно будет отслеживать. Наша позиция хорошо известна. Разумеется, мы будем делать все возможное, чтобы максимально минимизировать последствия незаконных ограничений», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Москва многому научилась и имеет «изрядный опыт» противостояния западным санкциям.

«Мы будем его применять», — резюмировал Песков.

Накануне, 7 июля, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС готовится ввести против России самые жесткие с 2022 года санкции. Новый пакет санкций должен «истощить» ресурсы Москвы и помешать ей вести военную операцию. Пакет затронет нефтяные доходы, «финансовых игроков» из России и других стран.

В этом пакете будет снижен размер ценового потолка на нефть с $60 (действует с 2022 года) до $45 за баррель, сообщил ранее Reuters. Кроме того, возможно введение запрета на транзакции с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2».