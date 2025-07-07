Париж пообещал «самые жесткие санкции» ЕС против России

Санкции, которые готовит Евросоюз, должны помешать России вести военную операцию и побудить ее согласиться на прекращение огня, заявил Барро. В Кремле подчеркивали, что с Москвой нельзя говорить на «языке ультиматумов»

Жан-Ноэль Барро (Фото: Mykola Tys / AP / ТАСС)

Евросоюз готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, передает TF1.

«ЕС, координируя усилия с американскими сенаторами, на основе французских предложений готовится ввести самые жесткие санкции за последние три года», — сказал он.

Очередной пакет мер призван «истощить» ресурсы России и помешать ей вести военную операцию, добавил Барро. Он затронет нефтяные доходы, «финансовых игроков» из России и других стран.

Таким образом Евросоюз намерен побудить Москву согласиться на прекращение огня.

«Мы видели, что с тех пор, как президент [США Дональд] Трамп предложил 30-дневное прекращение огня <...>, удары России по Украине увеличились в пять раз», — заявил Барро.

ЕС с 2022 года, когда Россия признала ДНР и ЛНР, начала военную операцию на Украине и приняла в свой состав новые регионы, ввел почти два десятка пакетов санкций против нее. На данный момент их 17. Очередной, 18-й пакет санкций объединение планировало принять на саммите в конце июня, однако он так и не был одобрен из-за возражений Словакии.

Предполагается, что будет снижен размер ценового потолка на нефть с $60 (действует с 2022 года) до $45 за баррель. Кроме того, возможно введение запрета на транзакции с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2» (после взрывов в 2022-м уцелела только одна нитка на втором), а также банками, которые занимаются обходом ограничений.

Остается неясной позиция США по новым ограничениям в адрес России. В сенате страны разработан проект, предполагающий введение пошлин на поступающие в США товары из тех стран, что покупают продукцию у России и не помогают Украине, в размере 500%. Президент страны Дональд Трамп не обозначал четко своего мнения по новым санкциям.

Россия осуждает введение ограничений, она считает их незаконными. С Москвой нельзя разговаривать «языком ультиматумов», подчеркивали в Кремле.

Украина настаивает на «полном и безусловном прекращении огня в воздухе, на суше и на море». Президент России Владимир Путин поддержал идею о прекращении огня, но заявил о наличии «нюансов». Москве необходимы гарантии того, что Киев не использует это время для усиления армии, пояснял глава МИДа Сергей Лавров.

Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру, говорил Путин.