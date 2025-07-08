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Военная операция на Украине ,  
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Трамп оценил решение России «не останавливаться» в конфликте с Украиной

Трамп: разочарован решением России не останавливаться в военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован решением российского коллеги Владимира Путина «не останавливаться» в военной операции на Украине. Он заявил об этом во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, трансляцию вело Associated Press.

«Я разочарован, честно говоря, тем, что президент Путин не останавливается», — сказал Трамп.

Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее сообщил, что в телефонном разговоре Трампа и Путина 3 июля лидеры двух стран обсуждали, в том числе, конфликт на Украине. По его словам, Трамп ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий, при этом Путин отметил, что Россия продолжает искать переговорное решение конфликта. Спустя несколько часов после разговора Трамп сказал, что ему не удалось добиться «никакого прогресса» по Украине.

В Кремле, комментируя слова Трампа об отсутствии прогресса, отметили, что заинтересованы в достижении целей военной операции «предпочтительно политико-дипломатическими средствами», однако пока это не станет возможным, боевые действия будут продолжаться.

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Там добавили, что ожидают согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. Глава МИД России Сергей Лавров 7 июля сообщил, что эти сроки пока не согласованы.

На следующий день после разговора с Путиным Трамп поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Зеленского, Трамп хорошо проинформирован о ситуации с ударами российской армии и общим положением на фронте. Политики договорились «работать над защитой украинского неба».

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Дональд Трамп
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