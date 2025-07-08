Суд арестовал муфтия, проводившего переговоры с захватчиками СИЗО Ростова

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал муфтия Ахмеда Абусупьянова, который прошлым летом вел переговоры с захватчиками СИЗО. Об этом сообщает 161.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Абусупьянова отправили в СИЗО до 28 июля. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) и по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство) по факту "группового нападения на человека".

Ранее в ФСБ сообщили, что муфтий принимал участие в деятельности международного религиозного объединения, признанного экстремистским и запрещенного в России.

«Он пропагандировал нетерпимое отношение к представителям иных конфессий, а также к мусульманам других течений, провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством», — уточнили в спецслужбе.

Источник «Коммерсанта» сообщал, что Абусупьянов сотрудничал с экстремистской организацией «Ат-Такфир валь-Хиджра» (запрещена в России) и в сентябре 2023 года вместе со сторонниками напал на мусульманина, с которым у него были разногласия на религиозной почве».

Прошлым летом Абусупьянов вел переговоры с захватчиками СИЗО в Ростове-на-Дону. 16 июня 2024 года шестеро заключенных в ростовском СИЗО-1 сбежали из камер и взяли в заложники инспектора дежурной смены СИЗО Виктора Кончакова. Затем им удалось захватить начальника оперативного управления областного УФСИН Александра Богму, приехавшего на переговоры.

На снятом захватчиками видео было сказано, что «моджахеды «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) захватили «ростовский централ, где сажают наших братьев».

Спустя несколько часов после захвата Росгвардия провела операцию, по итогам которой ФСИН отчиталась об освобождении заложников и ликвидации всех шести заключенных, участвовавших в бунте. Один из них, Даниил Камнев, выжил. 2 августа того же года его приговорили к 23 годам колонии по другому делу — о подготовке теракта в Кисловодске. СК возбудил дело по ст. 206 УК (захват заложников).