СК возбудил уголовное дело после захвата заложников в ростовском СИЗО

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с захватом заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело заведено по ст. 206 Уголовного кодекса (захват заложника). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 20 лет.

Утром 16 июня несколько заключенных взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1, расположенного в Ростове-на-Дону.

По данным телеграм-канала Baza, шестеро арестантов выбрались из камеры и захватили в заложники начальника оперативного управления и младшего инспектора дежурной службы изолятора.

Преступники вооружены ножами и резиновыми дубинками, хотят получить транспорт, сообщил источник РБК. Собеседник ТАСС узнал, что трое захватчиков обвиняются по «террористическим» статьям, в том числе за связь с ИГ (запрещенная в России и признанная террористической организация «Исламское государство»).

В региональном управлении ФСИН заявили, что ведутся переговоры по освобождению заложников. Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России выехала на место происшествия для проведения проверки. В центре города перекрыли часть улиц.