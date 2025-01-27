ФСИН опровергла данные о взрыве в ростовском СИЗО, где произошел пожар
В одном из помещений административного здания СИЗО-1 в Ростове-на-Дону произошел пожар площадью около 5 кв. м, его оперативно ликвидировали, пострадавших нет, сообщили РБК в областном управлении ФСИН.
«Информация о взрыве в Ростовском СИЗО не соответствует действительности. <...> Учреждение работает в штатном режиме. По данному факту проводится проверка по установлению причин и обстоятельств произошедшего», — заявили там.
Телеграм-канал Shot утверждал, что на территории изолятора произошел взрыв с последующим возгоранием. По его данным, эпицентр возгорания был в кабинете, где находится техника системного администратора, а проблема может быть в электропроводке — около двух лет назад там взорвался электрощиток.
РБК обратился за комментарием в региональные управления МВД и МЧС.
16 июня прошлого года в этом изоляторе произошел бунт: шестеро заключенных сбежали из камеры, сломав оконную решетку, и захватили в заложники инспектора дежурной смены СИЗО Виктора Кончакова. Затем им удалось захватить начальника оперативного управления областного УФСИН Александра Богму, приехавшего на переговоры.
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