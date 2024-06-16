В СИЗО Ростовской области обвиняемые захватили заложников

В СИЗО-1 в Ростовской области заключенные захватили в заложники двух сотрудников, сообщает управление ФСИН по региону.

«На месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а так же представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников. Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая», — говорится в сообщении.

Следственный изолятор № 1 находится в центре Ростова-на-Дону на улице Максима Горького. Сейчас улицу перекрыли, сообщает SHOT.

Телеграм-канал Baza пишет, что, по некоторым данным, заключенные могли отобрать у сотрудников СИЗО оружие. Территория вокруг здания изолятора оцеплена. По информации канала, шестеро обвиняемых выбили оконную решетку в камере и проникли в дежурную часть, взяв в заложники начальника оперативного управления и младшего инспектора дежурной службы изолятора.

Канал передает, что среди захватчиков есть несколько человек, уже осужденных по «террористическим» статьям.

РБК обратился за комментарием в пресс-службы областных управлений МВД и Росгвардии, ростовской прокуратуры.

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