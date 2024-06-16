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Общество ,  
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Взятые в заложники сотрудники ростовского СИЗО освобождены

Заложники не пострадали, захватчики были ликвидированы, сообщила ФСИН. По данным СМИ, заложников было двое, преступников — шестеро. Трое из них были осуждены за участие в террористической организации и подготовку теракта

Взятые в заложники сотрудники ростовского СИЗО освобождены
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Заложников, захваченных в СИЗО в Ростове-на-Дону, освободили, они не пострадали, сообщила ФСИН. Преступники ликвидированы.

«В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали», — сообщила служба в телеграм-канале.

В заложниках находились двое: начальник оперативного управления областного управления ФСИН Александр Богма и младший инспектор дежурной смены СИЗО Виктор Кончаков. По данным Baza, захватчиков было шестеро, ТАСС сообщал о шести-семи участниках захвата.

Shot пишет, что погибли все шесть захватчиков. Baza сообщает, что один из заложников получил легкое ножевое ранение, угрозы для жизни нет, медики оказывают ему помощь.

Взятые в заложники сотрудники ростовского СИЗО освобождены

У ростовского СИЗО прозвучали выстрелы
Общество

Захват произошел утром 16 июня, ФСИН сообщила об этом около 9:00 мск. В Ростов-на-Дону отправили группу сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки. Движение в центре города, где находится СИЗО, было перекрыто, территория оцеплена. Жители сообщали о проблемах в работе Telegram.

Трое из преступников были осуждены на 18 с половиной лет колонии строгого режима по обвинениям в участии в террористической организации и подготовке теракта в Черкесске. Их задержали в апреле 2022 года. По данным Baza и Shot, они планировали напасть на здание Верховного суда Карачаево-Черкесии.

На кадрах, опубликованных «112», один из захватчиков сказал, что «моджахеды «Исламского государства» (ИГИЛ, признана террористической организацией и запрещена в России) захватили «ростовский централ, где сажают наших братьев». Источник РБК сообщал, что преступники были вооружены ножами и резиновыми дубинками и требовали предоставить им транспорт.

СК завел уголовное дело по ст. 206 УК (захват заложника).

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Ростов-на-Дону СИЗО ФСИН захват заложников

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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