Взятые в заложники сотрудники ростовского СИЗО освобождены

Заложники не пострадали, захватчики были ликвидированы, сообщила ФСИН. По данным СМИ, заложников было двое, преступников — шестеро. Трое из них были осуждены за участие в террористической организации и подготовку теракта

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Заложников, захваченных в СИЗО в Ростове-на-Дону, освободили, они не пострадали, сообщила ФСИН. Преступники ликвидированы.

«В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали», — сообщила служба в телеграм-канале.

В заложниках находились двое: начальник оперативного управления областного управления ФСИН Александр Богма и младший инспектор дежурной смены СИЗО Виктор Кончаков. По данным Baza, захватчиков было шестеро, ТАСС сообщал о шести-семи участниках захвата.

Shot пишет, что погибли все шесть захватчиков. Baza сообщает, что один из заложников получил легкое ножевое ранение, угрозы для жизни нет, медики оказывают ему помощь.

Захват произошел утром 16 июня, ФСИН сообщила об этом около 9:00 мск. В Ростов-на-Дону отправили группу сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки. Движение в центре города, где находится СИЗО, было перекрыто, территория оцеплена. Жители сообщали о проблемах в работе Telegram.

Трое из преступников были осуждены на 18 с половиной лет колонии строгого режима по обвинениям в участии в террористической организации и подготовке теракта в Черкесске. Их задержали в апреле 2022 года. По данным Baza и Shot, они планировали напасть на здание Верховного суда Карачаево-Черкесии.

На кадрах, опубликованных «112», один из захватчиков сказал, что «моджахеды «Исламского государства» (ИГИЛ, признана террористической организацией и запрещена в России) захватили «ростовский централ, где сажают наших братьев». Источник РБК сообщал, что преступники были вооружены ножами и резиновыми дубинками и требовали предоставить им транспорт.

СК завел уголовное дело по ст. 206 УК (захват заложника).