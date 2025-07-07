Пулково решил снова сделать курилку бесплатной

Доступ в курительную комнату в петербургском аэропорту Пулково вновь станет бесплатным, сообщил телеграм-канал аэропорта.

«По многочисленным просьбам и учитывая сложность ситуации в аэропортах руководство Пулково приняло решение сделать доступ в курительную комнату бесплатным», — говорится в сообщении.

Курительная комната откроется с 00:00 после завершения технических работ. В Пулково напомнили, что она рассчитана на единовременное посещение шести человек.

Плату за посещение зоны для курения в Пулково ввели 1 июля, она составила 500 руб. за одно посещение. Представители аэропорта объяснили свое решение ввести плату за посещение зон для курения тем, что аэропорту необходимо платить за их уборку и обслуживание. Вечером 7 июля в пресс-службе Пулково сообщили, что закроют курительную зону на неопределенный срок «по техническим причинам».

Накануне из-за введения ограничений пассажиры аэропорта столкнулись с массовой отменой рейсов. 7 июля число задержанных рейсов в Пулково достигло 104 . На этом фоне телеграм-канал Shot опубликовал сообщение о том, что пассажиры задержанных рейсов бунтуют против платной зоны для курения. В пресс-службе аэропорта РБК однако сообщили, что платная курительная зона работала без конфликтов сотрудников с пассажирами.

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