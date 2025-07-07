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Политика ,  
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В Росавиации назвали число рейсов, которые еще задерживаются

Росавиация: в российских аэропортах остаются задержанными более 100 рейсов
На фоне временных ограничений в небе над Россией аэропорты справляются с нагрузкой — тысячи пассажиров получили компенсации, а авиакомпании усилили работу персонала. При этом только с 5 по 7 июля в России отменили почти 500 рейсов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Российские аэропорты продолжают работать в штатном режиме на фоне временных ограничений и приостановок полетов, сообщает Росавиация.

По данным агентства, с 5 по 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, 88 направили на запасные аэродромы, задержано около 1,9 тыс. рейсов. Пассажирам, столкнувшимся с ограничениями, предоставили 199 тыс. ваучеров на напитки и 155 тыс. — на питание. За указанный период в аэропортах оформили 43 тыс. возвратов билетов, в гостиницах разместили 94 тыс. человек.

Росавиация указала, что последствия ограничительных мер больше всего затронули Шереметьево, Пулково и аэропорты Нижнего Новгорода.

В Росавиации назвали число рейсов, которые еще задерживаются
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Так, в Шереметьево 6 июля обслужили 140,5 тыс. пассажиров, остаются задержанными 40 рейсов. Группа «Аэрофлот» увеличила число работающих сотрудников, чтобы разобраться с последствиями. За 7 июля в Шереметьево планируют обслужить на прилет и вылет 1065 рейсов.

В Пулково на вылет задержали 104 рейса, работают дополнительные 90 специалистов. За 6 июля в этом аэропорту обслужили 36,9 тыс. пассажиров, за 7 июля планируется обслужить 658 рейса. Тут остаются задержанными 104 рейса.

В Росавиации назвали число рейсов, которые еще задерживаются

В нижегородском аэропорту остаются задержанными три рейса. Там уже обслужил 4,3 тыс. пассажиров, за 7 июля отменили один рейс.

Минтранс и Росавиация заверили, что ситуация полностью управляется и нормализуется.

Очевидцы рассказали о хаосе в аэропортах из-за ситуации в Пулково
Общество

Накануне в Росавиации заявили, что авиатранспортная система России на фоне введения ограничений справляется с проблемами.

Сообщение агентство выпустило на фоне отмены рейсов в Пулково из-за ограничений, где, например, к 18:00 мск 6 июля отменили на прилет и вылет 90 рейсов, задержали более чем на два часа 37. В Шереметьево вместе с тем отменили на прилет и вылет 171 рейс, задержали 56 рейсов.

Утром 7 июля очевидцы рассказали о хаосе в аэропортах из-за ситуации в Пулково, где 104 рейса задержали, еще 20 отменили.

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Теги
Полина Дуганова
Росавиация рейсы задержки рейсов Самолеты
Материалы по теме
Очевидцы рассказали о хаосе в аэропортах из-за ситуации в Пулково
Общество
Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты
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Аэропорт Саратова приостановил работу
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