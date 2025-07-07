В Пулково разъяснили ситуацию с «бунтом» из-за задержек и курилки за ₽500

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково

Платная курительная зона работает в аэропорту Пулково без конфликтов сотрудников с пассажирами, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«Видео, на которое вы дали ссылку, это видео вчерашнего дня. Сегодня с 9 утра курилка работает за плату, но ни одной конфликтной ситуации не было. Вчера курилка закрывалась в какой-то момент», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Пулково.

Накануне помещение для курения временно закрыли. Сотрудники Пулково организовали бесплатную возможность выйти на улицу — в специально оборудованные зоны для курения, уточнили в аэропорту. Возвращение обратно в чистую зону по посадочным талонам также обеспечили.

Допуск в курилку временно ограничивали лишь на короткие периоды, во время которых рейсы не вылетали из Пулково, подчеркнули в аэропорту.

Накануне в ряде аэропортов России ввели ограничения. 6 июля в Пулково задержали более 50 рейсов и еще 11 отменили. 7 июля число задержанных рейсов достигло 104 На фоне этих сообщений телеграм-канал Shot опубликовал сообщение о том, что пассажиры задержанных рейсов бунтуют против платной зоны для курения.

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Тогда же Shot сослался на заявление аэропорта о том, что помещение из-за системы вентиляции рассчитано на 6 человек, большее число приведет к давке. По той же причине, как утверждает канал, зона платная. Видео, приложенное к сообщению, вчерашнее — его сняли 6 июля, пояснили в аэропорту.



О платных курилках в Пулково заявили в начале июля. В пресс-службе уточнили тогда, что плата составит 500 руб. за одно посещение, и объяснили, что аэропорт не обязан предоставлять бесплатное посещение зон для курения, так как за их содержание нужно платить, в частности за уборку и обслуживание.