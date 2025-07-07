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Общество ,  
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Платную курилку в Пулково закроют на неопределенный срок

Обстановка в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, 7 июля 2025 года
Обстановка в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, 7 июля 2025 года (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

В ночь на 8 июля в петербургском аэропорту Пулково закроют курительную зону, сообщили РБК в пресс-службе воздушной гавани.

«На какой срок — пока не известно», — говорится в сообщении. Представители Пулково уточнили, что курительная зона будет закрыта по техническим причинам.

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Фото:Валентин Антонов / ТАСС

О платных курительных зонах в Пулково пресс-служба аэропорта сообщила в начале июля. Плата за курение составляет 500 руб. за одно посещение.

Представители воздушной гавани объяснили свое решение ввести плату за посещение зон для курения тем, что аэропорту необходимо платить за их уборку и обслуживание.

В апреле из-за высокой стоимости парковки против Пулково возбудили антимонопольное дело, которое стало вторым аналогичном делом. Предыдущее дело было связано с повышением цен на краткосрочную парковку, когда в мае 2024 года ее стоимость выросла на 75%. Тогда суд встал на сторону воздушной гавани.

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Плугина Ирина, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Аэропорт Пулково курение Россия аэропорты курилки
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